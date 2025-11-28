Η ΑΕΚ ήταν η κερδισμένη της αγωνιστικής στο Conference League: Αύξησε κατά 20% τις πιθανότητές της για οκτάδα

Η ΑΕΚ πανηγύρισε το μεγάλο εκτός έδρας αποτέλεσμα που έψαχνε στο Conference League, επικρατώντας της Φιορεντίνα με 1-0 στην Ιταλία για την 4η αγωνιστική.

Στις πολλαπλά κερδισμένες ομάδες της εβδομάδας στο Conference League συγκαταλέγεται η ΑΕΚ. Μετά το διπλό στην έδρα της Φιορεντίνα, η Ένωση ανέβηκε στη 10η θέση της βαθμολογίας με 7 βαθμούς και έναν μόλις μακριά από την πρώτη οκτάδα.

Σύμφωνα με το Football Meets Data, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς, μαζί με τις Σαχτάρ και Σπάρτα Πράγας, αύξησε κατά 20% τις πιθανότητές της να βρεθεί στην πρώτη 8άδα που χαρίσει το απευθείας εισιτήριο για τους “16” της διοργάνωσης.

Shakhtar, AEK, Sparta all add >20% to their Top 8 chances tonight!



Rayo and Fiorentina with massive declines (more than 30%) after respective losses!



Full probabilities and scenarios available in our FMD Simulator pic.twitter.com/XKDGaPYoCa — Football Meets Data (@fmeetsdata) November 27, 2025

Στις τελευταίες δύο αγωνιστικές, η ΑΕΚ αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Σάμσουνσπορ, που είναι πρωτοπόρος και αήττητη στη βαθμολογία, ενώ ολοκληρώνει τις υποχρεώσεις της στη League Phase του Conference League με την Κραϊόβα στην Opap Arena, η οποία βρίσκεται στη 15η θέση με 7 βαθμούς.