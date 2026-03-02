Αθλητικά

Η ΑΕΚ «υποκλίθηκε» στους οπαδούς της για την παρουσία τους στο παιχνίδι με το Βόλο

Η ανάρτηση της ΠΑΕ ΑΕΚ για τους οπαδούς της στο Πανθεσσαλικό Στάδιο
Οι οπαδοί της ΑΕΚ
Οι οπαδοί της ΑΕΚ στο παιχνίδι με το Βόλο (ΒΑΣΙΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ / EUROKINISSI)

Η ΑΕΚ έμεινε στην ισοπαλία με 2-2 κόντρα στο Βόλο, για την 23η αγωνιστική της Super League, μπροστά σε περίπου 20.000 οπαδούς της, που έκαναν το ταξίδι μέχρι το Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Οι οπαδοί της ΑΕΚ δημιούργησαν ατμόσφαιρα εντός έδρας αγώνα κόντρα στο Βόλο στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, αλλά δεν κατάφεραν να βοηθήσουν την ομάδα τους να φθάσει στη νίκη κόντρα στο Βόλο.

Κέρδισαν όμως την αποθέωση από την ΠΑΕ ΑΕΚ, η οποία και έκανε σχετική ανάρτηση με video από την κερκίδα, γράφοντας: «Το ποδόσφαιρο είναι χαρά. Ο κόσμος της ΑΕΚ το έδειξε για ακόμη μια φορά.

Σας ευχαριστούμε!».

Αθλητικά
