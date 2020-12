Η Άρσεναλ «κατρακυλά» και με Αρτέτα «άγγιξε» αρνητικό ρεκόρ δεκαετιών!

Πάει από το κακό στο χειρότερο στη φετινή Premier League. Υπό την καθοδήγηση του Μιγκέλ Αρτέτα, η Άρσεναλ έχει μια από τις χειρότερες συγκομιδές βαθμών στην ιστορία της!

Η Άρσεναλ δεν μπορεί να σταματήσει τη φετινή της κατηφορική πορεία στην Premier League. Μετά από 14 αναμετρήσεις, η ομάδα του Μιγκέλ Αρτέτα βρίσκεται στην 15η θέση του βαθμολογικού πίνακα, έχοντας μαζέψει μόλις 14 βαθμούς (4 νίκες, 2 ισοπαλίες και 8 ήττες).

Η Άρσεναλ συμπλήρωσε στην αναμέτρηση με την Έβερτον επτά σερί αγώνες χωρίς «τρίποντο». Οι 14 βαθμοί της είναι η χειρότερη συγκομιδή από την περίοδο 1974-75, όταν και είχε συγκεντρώσει 12 βαθμούς (με βάση πάντα το σύστημα των τριών βαθμών στην νίκη).

