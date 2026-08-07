Αθλητικά

Η αστυνομία προχώρησε σε 12 συλλήψεις οπαδών στο ΟΑΚΑ πριν το Παναθηναϊκός – ΤΣΣΚΑ 1948

Οι Αρχές κατά τον έλεγχο έξω από το γήπεδο εντόπισε μικροποσότητες ναρκωτικών, δύο λέιζερ και καπνογόνα
Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού
Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού στο ματς με την ΤΣΣΚΑ 1948/ (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI)
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Ο Παναθηναϊκός υποδέχθηκε την ΤΣΣΚΑ 1948 για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League και στον καθιερωμένο έλεγχο της, η αστυνομία έκανε 12 συλλήψεις οπαδών.

Άτομα ηλικίας 17, 21, 23, 26, 27, 32, 42, 46 και 49 ετών συνέλαβε η αστυνομία, κατά τη διάρκεια εντατικών ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν πριν το ματς του Παναθηναϊκού με την ΤΣΣΚΑ 1948.

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής και το Αστυνομικό Τμήμα ΟΑΚΑ σχηματίστηκαν δικογραφίες σε βάρος τους για -κατά περίπτωση- παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, πυροτεχνημάτων και φωτοβολίδων, όπλων και αντιμετώπισης βίας σε αθλητικούς χώρους.

Σε σωματικούς ελέγχους που διενεργήθηκαν εξωτερικά των θυρών πριν την έναρξη της αναμέτρησης, στην κατοχή εννέα εκ των κατηγορούμενων βρέθηκαν μικροποσότητες ναρκωτικών ουσιών (κάνναβη).

Στην κατοχή τριών κατηγορούμενων εντοπίστηκαν δύο λέιζερ και καπνογόνο. Οι δικογραφίες υποβλήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

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