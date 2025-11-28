Η αυτοκριτική του Ροντινέι: «Τη μια μέρα είσαι καλός και την άλλη κακός»

Ο Ροντινέι σχολίασε τον αγώνα του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης για το Champions League, αλλά και την προσωπική του εμφάνιση κόντρα στους Μαδριλένους.

Ο Ολυμπιακός κοίταξε στα μάτια την πανίσχυρη Ρεάλ, αλλά ηττήθηκε στις λεπτομέρειες με 4-3 στο “Γ. Καραϊσκάκης” για το Champions League, με τον Ροντινέι να κάνει ανάρτηση στο Instagram για το συγκεκριμένο παιχνίδι αλλά και για την απόδοσή του.

Ο Βραζιλιάνος μπακ των Πειραιωτών είχε εξαιρετικά δύσκολο έργο, καθώς κλήθηκε να αντιμετωπίσει τον συμπατριώτη του Βινίσιους, ο οποίος είναι ένας από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές στον κόσμο.

“Μόνο το ποδόσφαιρο θα μπορούσε να μου χαρίσει στιγμές σαν κι αυτή, να μπορώ να παίξω έναν αγώνα Champions League εναντίον μιας από τις καλύτερες ομάδες στον κόσμο. Δεν το φανταζόμουν ποτέ αυτό, ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα. Δυστυχώς, στο ποδόσφαιρο έχουμε καλές και κακές μέρες. Μιλώντας για τον εαυτό μου, η χθεσινή μέρα δεν ήταν καλή, αλλά έχω συνηθίσει το γεγονός ότι το ποδόσφαιρο είναι έτσι – τη μια μέρα είσαι καλός και την άλλη κακός.

Έχω μεγάλη ανθεκτικότητα για να ξεπερνάω τις δύσκολες στιγμές και να παραμένω δυνατός. Όσο μπορώ και έχω τη δύναμη να βοηθάω τους συμπαίκτες μου, θα συνεχίσω να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό μέχρι την τελευταία μου μέρα σε αυτόν τον σύλλογο! Ευχαριστώ όλους όσοι μας στήριξαν χθες. Θα παραμείνουμε δυνατοί γιατί για μένα δεν έχει σημασία πώς ξεκινάει, αλλά πώς τελειώνει” αναφέρει ο Ροντινέι στην ανάρτησή του.