Η Ελίνα Τζένγκο «λύγισε» μετά την 5η θέση στο παγκόσμιο του στίβου: Σήμερα μπορούσε να βγει κάτι πολύ καλύτερο, είμαι σίγουρη

Η Ελίνα Τζένγκο έδωσε μεγάλη “μάχη” για να ανέβει στο βάθρο του παγκοσμίου πρωταθλήματος στίβου, αλλά κατέλαβε την 5η θέση στον τελικό του ακοντισμού. Η 23χρονη μίλησε για τον αγώνα της, στη μεικτή ζώνη και δεν μπορούσε να κρύψει τη συγκίνησή της.

Γνωρίζοντας ότι χάθηκε μια ευκαιρία για ανέβει στο βάθρο των νικητών στο Τόκιο, η Ελίνα Τζένγκο εμφανίστηκε βουρκωμένη για το μετάλλιο που δεν μπόρεσε να κατακτήσει, τόνισε ότι θα επανέλθει πιο δυνατή, ενώ δήλωσε ευγνώμων που η σεζόν ολοκληρώθηκε με εκείνη να είναι υγιής.

Θυμίζουμε ότι η 23χρονη αθλήτρια είχε κορυφαία βολή στα 62.72μ. στον τελικό του ακοντισμού, κατακτώντας την 5η θέση στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου του Τόκιο και λίγο μετά δήλωσε πως νιώθει χαζή, που άφησε να να… φύγει από τα χέρια της ένα μετάλλιο.

Όσα δήλωσε η Ελίνα Τζένγκο:

“Συγκινούμαι γιατί βγαίνει όλη η πίεση της χρονιάς γενικά. Σήμερα μπορούσε να βγει κάτι πολύ καλύτερο, είμαι σίγουρη.

Ήμουν έτοιμη να ρίξω πολλά μέτρα. Εντάξει όλα είναι μέσα στο πρόγραμμα. Πρέπει να τα δεχτούμε όλα και να προχωρήσουμε. Θέλω να πω πως είμαι πανευτυχής για το ότι τελείωσα τη σεζόν υγιής, είμαι καλά, είμαι έτοιμη να ξεκινήσω την προπόνησή μου για την επόμενη σεζόν, ακόμα πιο δυνατή.

Κι αυτό το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα μου δίνει μόνο πείσμα για το επόμενο.

Δεν με στενοχωρεί τόσο πολύ η θέση. Στα προηγούμενα Παγκόσμια Πρωταθλήματα δεν ήμουν καν στον τελικό. Αυτό σημαίνει ότι ανεβαίνω. Φέτος η χρονιά μου είναι τέλεια, δεν μπορώ να είμαι αχάριστη.

Κέρδισα πάρα πολλούς αγώνες, έριξα πολύ σταθερά και μεγάλα μέτρα. Δεν βγήκε εδώ, δεν πειράζει, προχωράμε”.