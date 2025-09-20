Αθλητικά

Η Ελίνα Τζένγκο θα λάβει 11.000 δολλάρια μετά την κατάκτηση της πέμπτης θέση στον τελικό του ακοντισμού στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου

Σημαντική οικονομική ενίσχυση για την Ελληνίδα πρωταθλήτρια
Η Ελίνα Τζένγκο στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στίβου
Η Ελίνα Τζένγκο στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος στίβου/ (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Η Ελίνα Τζένγκο κατέλαβε την πέμπτη θέση στον τελικό του ακοντισμού στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου στο Τόκιο και θα λάβει ένα σημαντικό οικονομικό έπαθλο.

Η Διεθνής Ομοσπονδία στίβου έχει θεσπίσει οικονομικά έπαθλα στους οκτώ πρώτους και πρώτες κάθε αγωνίσματος. Η Ελίνα Τζένγκο θα λάβει 11.000 δολλάρια, δηλαδή περίπου 9.500 ευρώ, μετά την πέμπτη θέση στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια εμφανίστηκε απογοητευμένη μετά τον τελικό, καθώς ήθελε να κατακτήσει το πέμπτο μετάλλιο για την Ελλάδα, μετά τρία που έχει κερδίσει η Μιρέλα Μανιάνι και το ένα της Άννας Βερούλη.

