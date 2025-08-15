Η ΕΠΟ έδωσε συγχαρητήρια σε ΑΕΚ, Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ για τις ευρωπαϊκές τους προκρίσεις

Δύο προκρίσεις στην παράταση-αυτές της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ- και μία στα πέναλτι -εκείνη του Παναθηναϊκού, πανηγύρισε η Ελλάδα στα προκριματικά των διοργανώσεων της UEFA, με την ΕΠΟ να μην αφήνει ασχολίαστο το γεγονός.

Με ανακοίνωσή της, η ΕΠΟ συνεχάρη την ΑΕΚ, τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ, για τις σημαντικές προκρίσεις τους σε Europa και Conference League.

«Η ΕΠΟ συγχαίρει τον ΠΑΟΚ, τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ για τις σημαντικές προκρίσεις που πέτυχαν, εκπροσωπώντας επάξια το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Η τριπλή εθνική επιτυχία ενισχύει την παρουσία των ελληνικών ομάδων σε διεθνές επίπεδο, ενώ παράλληλα εδραιώνει την Ελλάδα στις υψηλές θέσεις του ranking, στο οποίο όλοι επιθυμούμε την επιστροφή της στην κορυφαία δεκάδα της Ευρώπης.

Ευχόμαστε στον ΠΑΟΚ, στον Παναθηναϊκό και στην ΑΕΚ να συνεχίσουν με την ίδια προσήλωση και συνέπεια την πορεία τους στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, ώστε να επιτευχθούν οι αγωνιστικοί στόχοι τους» αναφέρει η Ομοσπονδία.

Θυμίζουμε ότι η Ελλάδα πλησίασε την Τσεχία στη βαθμολογία της UEFA. Παράλληλα, έχει εξασφαλισμένη την παρουσία του Ολυμπιακού στη League Phase του Champions League και εξασφαλισμένο ευρωπαϊκό “εισιτήριο” για Παναθηναϊκό και ΠΑΟΚ τουλάχιστον στην League Phase του Conference League.