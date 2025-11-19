Η Εθνική Ελλάδας ανέβηκε δύο θέσεις στο FIFA ranking μετά τα παιχνίδια με Σκωτία και Λευκορωσία

Η Εθνική Ελλάδας που δεν κατάφερε να προκριθεί στην τελική φάση του Μουντιάλ της Κεντρικής Αμερικής έδωσε δύο παιχνίδια χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον με Σκωτία και Δανία. Η νίκη και η ισοπαλία που πήρε την ανέβασαν δύο θέσεις στο FIFA ranking.

Σημαντική είναι η άνοδος της Εθνικής Ελλάδας στο FIFA ranking, καθώς μπορεί να μην κατάφερε να περάσει στο Μουντιάλ του 2026, θα πρέπει όμως από εδώ και πέρα να στοχεύσει στην πρόκριση στο Euro του 2028, που θα γίνει στη Μεγάλη Βρετανία.

Η Εθνική Ελλάδας είναι η 4η υψηλότερη ομάδα στη βαθμολογία της FIFA, που δεν θα βρεθεί στα γήπεδα της Κεντρικής Αμερικής. Αξιοσημείωτο είναι ότι το Κουρασάο και η Αϊτή που θα βρεθούν στο Μουντιάλ είναι μόλις στην 82η και 84η θέση αντίστοιχα.