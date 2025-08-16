Η εθνική Γαλλίας χάνει και τον Βενσάν Πουαριέ – Πρόβλημα στους ψηλούς ενόψει Eurobasket 2025

Ένα ακόμα σημαντικό πλήγμα για την εθνική Γαλλίας, καθώς σύμφωνα με την Equipe ο Βενσάν Πουαριέ αναμένεται να μείνει εκτός του προσεχούς Eurobasket 2025. Ο σέντερ της Αναντολού Εφές υπεβλήθη σε εξετάσεις στο δεξί του γόνατο και οι οποίες έδειξαν πως δεν είναι σε κατάσταση για να αγωνιστεί στο τουρνουά.

Έτσι, η Γαλλία εμφανίζεται να… ξεμένει από ψηλούς, αφού ήδη εκτός Eurobasket 2025 έχουν τεθεί οι Ρούντι Γκομπέρ, Βικτόρ Γουεμπανιάμα, Ματίας Λεσόρ και Μουστάφα Φαλ. Οι Μαμ Τζαϊτέ και Γκέρσον Γιαμπουσέλε θα… σηκώσουν το βάρος στο “ζωγραφιστό”.

Η Γαλλία βρίσκεται στον 4ο όμιλο του Eurobasket, μαζί με Σλοβενία, Βέλγιο, Ισραήλ, Πολωνία και Ισλανδία. Το γκρουπ αυτό, διασταυρώνεται στα νοκ-άουτ με τον όμιλο της Εθνικής μας.