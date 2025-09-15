Η Εθνική μπάσκετ επέστρεψε στην Ελλάδα με το χάλκινο μετάλλιο υπό τους ήχους του «Final Countdown»

H Εθνικής μπάσκετ της Ελλάδας επέστρεψε από τη Ρίγα της Λετονίας, με το χάλκινο μετάλλιο του Eurobasket στις αποσκευές της και ο Βασίλης Σπανούλης με τον Κώστα Παπανικολάου έστειλαν το… μήνυμα για την επόμενη ημέρα.

Μετά από 16 ολόκληρα χρόνια, η Εθνική μπάσκετ της Ελλάδας ανέβηκε στο βάθρο του Eurobasket και στην άφιξη της ομάδας στο αεροδρόμιο “Ελευθέριος Βενιζέλος”, έκαναν δηλώσεις ο προπονητής, Βασίλης Σπανούλης και ο αρχηγός, Κώστας Παπανικολάου.

Όλοι οι διεθνείς παίκτες εμφανίστηκαν με τα μετάλλια στο στήθος τους και παρέλαβαν ανθοδέσμες και τιμητικές πλακέτες για την επιτυχία τους στο Eurobasket με την Εθνική Ελλάδας.

Λίγο μετά την άφιξη της ομάδας, ο προπονητής της Εθνικής Ελλάδας, Βασίλης Σπανούλης πήρε το λόγο και δήλωσε τα εξής: «Πολύ ωραία υποδοχή, όπως αξίζει σε αυτή την ομάδα. Αυτό το μετάλλιο ανήκει σε όλους τους Έλληνες. Θέλαμε να φέρουμε πάλι το μπάσκετ ψηλά. Το άξιζε αυτή η γενιά. Ευχαριστούμε πολύ και εύχομαι αυτό το μετάλλιο να γυρίσει το μπάσκετ σε χρυσές εποχές».

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο αρχηγός της ομάδας, Κώστας Παπανικολάου που είπε: «Ευχαριστούμε για την υποδοχή, πολύ όμορφα συναισθήματα βιώνουμε από χθες. Τα μηνύματα αγάπης που έχουμε πάρει, ακόμα και μετά την ήττα από την Τουρκία ήταν συγκινητικά. Η θετική τους σκέψη μας βοήθησε να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Ευελπιστούμε με αυτή την επιτυχία να μπούμε στα σπίτια των Ελλήνων, να τους δώσαμε χαμόγελα και να κάνουμε τη νέα γενιά να αγαπήσει το μπάσκετ. Το μπάσκετ είναι ένα, ενιαίο και είναι υπό τη στέγη της Εθνικής. Ευελπιστούμε τα καλύτερα να είναι μπροστά μας».