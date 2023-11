Ο Ολυμπιακός έχασε οριακά με 79-77 από τη Φενέρμπαχτσε στην 6η αγωνιστική της Euroleague και διαμαρτύρεται για τη διαιτησία του αγώνα και ειδικά για την φάση που έκρινε την αναμέτρηση.

Από την πλευρά των Πειραιωτών υποστηρίζεται ότι υπήρξε καθαρό φάουλ στον Γκος στην τελευταία φάση του αγώνα με τη Φενέρμπαχτσε και μετά τις δηλώσεις του Μποζίκα, η ΚΑΕ Ολυμπιακός εξέδωσε και επίσημη ανακοίνωση για το θέμα, καλώντας τη Euroleague να πάρει θέση.

Η ΚΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ καλεί την EUROLEAGUE να λάβει ξεκάθαρη θέση για το φάουλ στον Nigel Williams Goss στην τελευταία φάση του αγώνα με την Fenerbahce.

Η εσφαλμένη εφαρμογή των κανονισμών από τους διαιτητές έκρινε τον αγώνα εις βάρος μας.

Another INTENSE ending between @FBBasketbol and @Olympiacos_BC 🥶



Here is the last play of the game from a different angle 👀 pic.twitter.com/FOoQf6HzLL