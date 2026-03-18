Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός κατήγγειλε Εβάν Φουρνιέ και Γιώργο Μπαρτζώκα στον ΕΣΑΚΕ

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ενημέρωσε πως ο Παναθηναϊκός προχώρησε σε καταγγελία στον ΕΣΑΚΕ ζητώντας την τιμωρία των Γιώργου Μπαρτζώκα και Εβάν Φουρνιέ. Το “τριφύλλι” φέρεται να ζητάει μέσω της καταγγελίας τους την τιμωρία τόσο του Έλληνα κόουτς, όσο και του Γάλλου παίκτη των Πειραιωτών.

Θυμίζουμε ότι στο παιχνίδι Πανιώνιος – Ολυμπιακός για την GBL υπήρξε μεγάλη ένταση μεταξύ του Εβάν Φουρνιέ και οπαδού του Πανιωνίου που καθόταν στις court seats, με αποτέλεσμα ο παίκτης να αποβληθεί με ντισκαλιφιέ και ο συγκεκριμένος άνδρας να απομακρυνθεί από τη θέση του.

Μετά το φινάλε του αγώνα, υπήρξε ένταση μεταξύ του Γιώργου Μπαρζώκα με οπαδούς του Πανιωνίου, που βρίσκονταν στην εξέδρα.