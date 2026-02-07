Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός κατήγγειλε τον Γιώργο Μπαρτζώκα στη Euroleague και ετοιμάζει κι άλλες νομικές κινήσεις

Η συμπεριφορά -με υβριστικούς χαρακτηρισμούς- του Γιώργου Μπαρτζώκα, μετά το τέλος του Dubai BC – Ολυμπιακός για τη Euroleague λεφερε την αντίδραση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, με το “τριφύλλι” να προχωρά σε καταγγελία του Έλληνα κόουτς των Πειραιωτών στη διοργανώτρια Αρχή.

Ο Παναθηναϊκός είχε εκδώσει ανακοίνωση, με την οποία προανήγγειλε πως θα προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες νομικές ενέργειες, ζητώντας την τιμωρία του Γιώργου Μπαρτζώκα. Θυμίζουμε ότι ο Γιώργος Μπαρτζώκας είχε έντονο φραστικό επεισόδιο με οπαδό του Παναθηναϊκού που τον έβρισε, ενώ φέρεται να έβρισε και μια γυναίκα στην εξέδρα, που του ζήτησε να ηρεμήσει.

Με βάση τις πληροφορίες που υπάρχουν, αυτή αποτέλεσε την πρώτη κίνηση από την πλευρά των “πρασίνων”, οι οποίοι σκοπεύουν να προχωρήσουν σε όλες τις απαραίτητες νομικές ενέργειες εναντίον του προπονητή του Ολυμπιακού.

Η υπόθεση πλέον έχει περάσει στα χέρια του αθλητικού δικαστή της Euroleague, ο οποίος θα εξετάσει όλα τα στοιχεία και θα αποφασίσει εάν υπάρχουν βάσεις για την επιβολή ποινής στον προπονητή του Ολυμπιακού.