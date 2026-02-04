Ξέφυγε ο Γιώργος Μπαρτζώκας στο Ντουμπάι με χυδαίες βρισιές σε γυναίκα: «Άντε γ@@ μωρή π@@»

Επεισοδιακό ήταν το φινάλε του αγώνα του Ολυμπιακού με την Ντουμπάι BC για την Euroleague, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να έχει φραστικό επεισόδιο με Έλληνα οπαδό.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού έχασε τον έλεγχο και ανέβηκε στην κερκίδα, προκειμένου να βρει τον οπαδό που τον έβρισε. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας θόλωσε τόσο που άρχισε τα… γαλλικά.

Σ’ ένα άλλο βίντεο που κυκλοφόρησε, φαίνεται ο Έλληνας προπονητής να βρίζει και μία γυναίκα.

Συγκεκριμένα, όταν μια γυναίκα από την κερκίδα ζήτησε από τον Μπαρτζώκα να ηρεμήσει, ο τεχνικός του Ολυμπιακού της απάντησε με χυδαίο τρόπο, λέγοντάς της: «Άντε γ@@… μωρή π@@…, αυτός με έβρισε».