Αθλητικά

Ξέφυγε ο Γιώργος Μπαρτζώκας στο Ντουμπάι με χυδαίες βρισιές σε γυναίκα: «Άντε γ@@ μωρή π@@»

Ο προπονητής του Ολυμπιακού έχασε τελείως τον έλεγχο μετά το τέλος του αγώνα με την Ντουμπάι BC
Ο Γιώργος Μπαρτζώκας
KLODIAN LATO / EUROKINISSI

Επεισοδιακό ήταν το φινάλε του αγώνα του Ολυμπιακού με την Ντουμπάι BC για την Euroleague, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να έχει φραστικό επεισόδιο με Έλληνα οπαδό.

Ο προπονητής του Ολυμπιακού έχασε τον έλεγχο και ανέβηκε στην κερκίδα, προκειμένου να βρει τον οπαδό που τον έβρισε. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας θόλωσε τόσο που άρχισε τα… γαλλικά.

Σ’ ένα άλλο βίντεο που κυκλοφόρησε, φαίνεται ο Έλληνας προπονητής να βρίζει και μία γυναίκα.

Συγκεκριμένα, όταν μια γυναίκα από την κερκίδα ζήτησε από τον Μπαρτζώκα να ηρεμήσει, ο τεχνικός του Ολυμπιακού της απάντησε με χυδαίο τρόπο, λέγοντάς της: «Άντε γ@@… μωρή π@@…, αυτός με έβρισε».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
265
129
123
117
65
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo