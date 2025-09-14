Συμβαίνει τώρα:
Η Μαράια και τα παιδιά του Γιάννη Αντετοκούνμπο πανηγύρισαν έξαλλα ένα καλάθι του στο Ελλάδα – Φινλανδία

Φοβερή στιγμή κατά τη διάρκεια του μικρού τελικού του Eurobasket
Η Εθνική μπάσκετ της Ελλάδας αντιμετωπίζει τη Φινλανδία στον μικρό τελικό του Eurobasket, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να έχει στο πλευρό του και τη σύζυγό του Μαράια, με τα παιδιά του.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο “παλεύει” για το πρώτο του μετάλλιο με την Εθνική μπάσκετ της Ελλάδας και το πάθος ολόκληρης της οικογένειας για μία επιτυχία κόντρα στη Φινλανδία, φάνηκε και σε μία αντίδραση της Μαράια στην κερκίδα.

Μετά από ένα καλάθι και φάουλ του “Greek Freak” στο ματς, ο ίδιος πανηγύρισε έξαλλα, αλλά ακόμη πιο έντονη ήταν σύζυγός του στην εξέδρα, αφού “πετάχτηκε” από τη θέση της μαζί με τα παιδιά της.

Ολόκληρη η οικογένεια… ζει για ένα μετάλλιο με την Εθνική Ελλάδας.

