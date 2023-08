Η Μαρία Σάκκαρη δεν μπόρεσε να σηκώσει τη δεύτερη κούπα της καριέρας της, γνωρίζοντας την ήττα με 2-0 από την Κόκο Γκοφ στον τελικό του Ουάσινγκτον Όπεν.

Μετά το τέλος του χαμένου τελικού με την Κόκο Γκοφ, η Μαρία Σάκκαρη δεν μπόρεσε να κρύψει τα συναισθήματα της. Η Ελληνίδα τενίστρια ήταν ιδιαίτερα φορτισμένη και “λύγισε” στην απονομή.

Με δάκρυα στα μάτια, η Μαρία Σάκκαρη δήλωσε: “Πριν από ένα μήνα δεν θα περίμενα να είμαι εδώ. Ευχαριστώ τον Τομ Χιλ που ήταν εδώ μαζί μου, είσαι ο πυρήνας της ομάδας μου, σας ευχαριστώ όλους στο σπίτι. Θα σας δω την επόμενη σεζόν”.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια μίλησε, φυσικά, με τα καλύτερα λόγια για την αντίπαλό της στον τελικό: “Σας ευχαριστώ όλους, συγχαρητήρια στην Κόκο.

Είσαι μία φοβερή αθλήτρια και άνθρωπος. Είσαι ακόμη κορίτσι, έχεις πολύ δρόμο μπροστά σου για να πετύχεις πολλά. Έχεις πετύχει πολλά ήδη και είσαι πρότυπο για πολλούς. Συγχαρητήρια στην οικογένειά σου και στο τιμ σου”.

