Η Μπαρτσελόνα εξετάζει την περίπτωση του Μάικ Τζέιμς για τη νέα σεζόν

Τις εξελίξεις στη Μονακό εμφανίζεται να παρακολουθεί η Μπαρτσελόνα
Ο Μάικ Τζέιμς σε αγώνα της Μονακό / EUROKINISSI

Η Μονακό βρίσκεται υπό διάλυση και ο Μάικ Τζέιμς αναμένεται να βγει στην αγορά το καλοκαίρι, με την Μπαρτσελόνα να εξετάζει σοβαρά την περίπτωσή του, σύμφωνα με την ισπανική Mundo Deportivo.

Η Μπαρτσελόνα είχε στην κορυφή της λίστας της για τα γκαρντ, τον Σιλβέν Φρανσίσκο της Ζαλγκίρις, αλλά οι δυσκολίες στην προσπάθεια απόκτησης του Αμερικανού γκαρντ των Λιθουανών, φαίνεται ότι έχουν φέρει στο προσκήνιο τον Μάικ Τζέιμς.

Ο προπονητής των Καταλανών, Τσάβι Πασκουάλ γνωρίζει πολύ καλά τον ηγέτη της Μονακό, από την κοινή θητεία τους στον Παναθηναϊκό και έτσι μοιάζει πολύ πιθανό να κινηθεί για την απόκτησή του, το φετινό καλοκαίρι.

