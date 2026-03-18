Η Μπράγκα ισοπέδωσε την Φερεντσβάρος και περιμένει Παναθηναϊκό ή Μπέτις στους 8 του Europa League

Η Μπράγκα εμφανίστηκε με σοβαρότητα και ήταν κυρίαρχη στο παιχνίδι με την Φερεντσβάρος και με νίκη με 4-0 εξασφάλισε την πρόκριση στην επόμενη φάση του Europa League, εκεί που θα περιμένει το νικητή από το ζευγάρι του Παναθηναϊκού με την Μπέτις.

Το 2-0 του πρώτου αγώνα δεν άγχωσε την Μπράγκα που μπήκε πολύ δυνατά στο γήπεδο και δεν άφησε κανένα περιθώριο στους Ούγγρους για να παλέψουν για την πρόκριση. Αν ο Παναθηναϊκός διατηρήσει το προβάδισμά του, θα συναντηθεί μετά τα playoffs του Champions League ξανά με τους Πορτογάλους.

Ο Όρτα πέτυχε δύο γκολ στην αναμέτρηση για την Μπράγκα. Το πρώτο άνοιξε το σκορ στο 11′ και το δεύτερο διαμόρφωσε το τελικό σκορ. Ο Γκρίλιτς έκανε το 2-0 στο 15′, ενώ ο Μαρτίνες με ωραίο πλασέ έκανε το 3-0 στο 34′.

ΜΠΡΑΓΚΑ: Χόρνιτσεκ, Γκόμεζ, Λαγκερμπιέλκε, Νιακάτε, Αρέι-Εμπί, Μαρτίνες (76′ Ντόργκελες), Γκρίλιτς (76′ Ροντρίγκες), Γκόρμπι (65′ Μοσκάρντο), Όρτα (76′ Μουτίνιο), Βίκτορ (82′ Ναβάρο), Σαλασάρ.

ΦΕΡΕΝΤΣΒΑΡΟΣ: Γκροφ, Σισέ, Ραεμάκερς, Γκόμεζ, Μακρέκις, Κανιτσόφσκι (78′ Κεϊτά), Ρομάο, Φανί (59′ Κοβάτσεβιτς), Ο’Ντάουντα, Μπαμιντέλε (78′ Καντού), Τζόζεφ (71′ Γκρούμπερ).