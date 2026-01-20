Αθλητικά

Η MVP εμφάνιση του Κωνσταντή Τζολάκη στη νίκη του Ολυμπιακού επί της Λεβερκούζεν

Ο Έλληνας τερματοφύλακας έκανε μεγάλες επεμβάσεις στην αναμέτρηση
Ο Τζολάκης
Ο Τζολάκης με το βραβείο του MVP/ (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Κωνσταντής Τζολάκης ήταν ο κορυφαίος της νίκης του Ολυμπιακού με 2-0 επί της Μπάγερ Λεβερκούζεν και κατέκτησε τον τίτλο του MVP.

Ο Ολυμπιακός πήρε σημαντική νίκη για τη συνέχεια στο Champions League με τον Τζολάκη να είναι κέρβερος κάτω από τα δοκάρια και τον Ρέτσο να τον αποθεώνει.

 

«Ο Τζολάκης είναι φίλος μου. Έκανε μια φοβερή εμφάνιση. Τον θαυμάζω, είμαι περήφανος, έχει ωριμότητα και ποιότητα. Οι δύσκολες στιγμές τον έχουν κάνει πιο δυνατό και είμαστε όλοι μαζί», ανέφερε ο αρχηγός του Ολυμπιακού για τον MVP του αγώνα.

Σε δηλώσεις του μετά το παιχνίδι ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού μίλησε για το γεγονός ότι αναδείχθηκε MVP, λέγοντας ότι η δουλεία του είναι να βοηθάει με κάθε τρόπο την ομάδα του.

