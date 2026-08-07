Η Ομοσπονδία της Αργεντινής στηρίζει τον Τζιάνι Ινφαντίνο, παρά το σάλο που έχει ξεσπάσει με το σκανδαλώδες σχέδιό του

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο έχει προκαλέσει αντιδράσεις σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης με το αμφιλεγόμενο σχέδιό του με την πώληση μεριδίων του Μουντιάλ, με την Ομοσπονδία της Αργεντινής, όμως να πηγαίνει κόντρα στο ρεύμα στηρίζοντας και να τον στηρίζει.

Παρά το γεγονός ότι οι περισσότερες Ομοσπονδίες ποδοσφαίρου δηλώνουν δημόσια ότι δεν στηρίζουν τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, αυτή της Αργεντινής ενημέρωσε τους φίλους του ποδοσφαίρου ότι είναι ικανοποιημένη με το έργο του Ελβετού.

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Με αυτόν τον τρόπο δεδομένα θα ξεσπάσουν αντιδράσεις για σχέσεις της Αργεντινής με τον Ινφαντίνο, κάτι που υπήρχε και κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ, με πολλούς φίλους του ποδοσφαίρου να είχαν αναφέρει ότι η «αλμπισελέστε» ήταν από τις ευνοημένες του θεσμού.

Η επιστολή της Αργεντινής προς τη FIFA

Με ιδιαίτερη εκτίμηση,

Εκ μέρους της Αργεντίνικης Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (AFA) και της Εκτελεστικής της Επιτροπής, απευθυνόμαστε σε εσάς, αξιότιμε Πρόεδρε —και μέσω εσάς στο Συμβούλιο της FIFA— για να εκφράσουμε τη στήριξή μας στο έργο της διοίκησης κατά την τελευταία δεκαετία.

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Το έργο αυτό είχε ως βασικούς άξονες την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου σε παγκόσμιο επίπεδο και τη θεσμική σταθερότητα, η οποία θεμελιώθηκε σε ένα σαφές, σταθερό και διαφανές μοντέλο διακυβέρνησης. Στο πλαίσιο αυτό, και αναφορικά με τα πρόσφατα γεγονότα που έχουν γίνει ευρύτερα γνωστά, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε την απόφαση της διοίκησης να αποσύρει ένα εγχείρημα το οποίο, ήδη από τη σύλληψή του, προκαλούσε εντός της ποδοσφαιρικής οικογένειας πολύ περισσότερες αβεβαιότητες παρά βεβαιότητες.

Επομένως, αξίζει να υπογραμμίσουμε την παραδοχή των σφαλμάτων που σημειώθηκαν κατά τη διαδικασία εκείνη, καθώς και τη συγγνώμη που διατυπώθηκε στο ειλικρινές μήνυμα προς τις 211 ομοσπονδίες-μέλη της FIFA. Η ιεράρχηση των προτύπων διακυβέρνησης αποτελεί θεμελιώδη πυλώνα για την ενίσχυση των καλών σχέσεων μεταξύ της FIFA, των ομοσπονδιών-μελών και των συνομοσπονδιών.

Παράλληλα, και όπως έχουμε ήδη επισημάνει, ηγείστε μιας διοίκησης που επέφερε βαθύτατο μετασχηματισμό στη FIFA, ανοίγοντας τις πόρτες του οργανισμού σε όλες τις ομοσπονδίες-μέλη και τις συνομοσπονδίες, ώστε —μέσω ενός ειλικρινούς και άμεσου διαλόγου— να μπορέσουμε όλοι να συνεχίσουμε να προάγουμε το ποδόσφαιρο σε κάθε επίπεδο και μορφή του. Κατά την άποψή μας, ο μετασχηματισμός αυτός βασίστηκε σε ένα διαφανές μοντέλο διακυβέρνησης, στον σεβασμό των καταστατικών δομών και στην τήρηση των δημοκρατικών διαδικασιών.

Πρόκειται για αρχές ουσιώδεις ώστε η ποδοσφαιρική οικογένεια να παραμένει ενωμένη και ισχυρή, εργαζόμενη για τη διαρκή βελτίωση τόσο σε αθλητικό όσο και σε θεσμικό επίπεδο, γεγονός που μεταφράζεται σε καλύτερη ποιότητα ζωής για εκατομμύρια ανθρώπους που ασχολούνται με το αγαπημένο μας άθλημα.

Ως εκ τούτου, ενόψει του επόμενου Συνεδρίου της FIFA, η Ομοσπονδία της οποίας προεδρεύω με υπερηφάνεια πιστεύει ακράδαντα και επαναβεβαιώνει ότι ο δρόμος προς το μέλλον είναι η συνέχιση της εργασίας υπό την ηγεσία σας, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη ενός καλύτερου και ακόμη πιο συμπεριληπτικού ποδοσφαίρου.