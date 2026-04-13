Η Ουνιόν Βερολίνου απάντησε με απίστευτες ατάκες στα σεξιστικά σχόλια κατά της προπονήτριάς της

Βγήκε μπροστά για να υπερασπιστεί την Έτα η Ουνιόν
Η πρώτη γυναίκα προπονητής στην ιστορία της Bundesliga / Reuters

Η Ουνιόν Βερολίνου έγραψε ιστορία στην Bundesliga, ως η πρώτη ομάδα ανδρών με γυναίκα προπονητή, αλλά η Μαρί Λουίζ Έτα δέχθηκε σφοδρή σεξιστική επίθεση από οπαδούς στα social media.

Οπαδοί τόσο αντίπαλων ομάδων, όσο και της ίδιας της Ουνιόν Βερολίνου δεν είδαν με καλό μάτι την απόφαση της ομάδας για την Έτα και κάποιοι εξ αυτών έφθασαν στα άκρα, για να οδηγήσουν όμως το γερμανικό σύλλογο σε απίθανες ατάκες στο Χ (πρώην Twitter).

Η Ουνιόν Βερολίνου μπήκε στον κόπο να απαντήσει σε σεξιστικά σχόλια και κέρδισε το… χειροκρότημα της πλειοψηφίας. “Με όλον τον σεβασμό, αυτό είναι σεξισμός”, “Αλλά αυτό ακριβώς είσαι, σεξιστής”, “Ενέργεια μικρού γεννητικού οργάνου” ήταν κάποιες από τις απαντήσεις της ομάδας στα social media.

Η Έτα θα έχει πάντως δύσκολο έργο και αγωνιστικά, αφού καλείται να σώσει την ομάδα του Βερολίνου και να τη διατηρήσει στην Bundesliga.

