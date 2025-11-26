Αθλητικά

Η Παρτιζάν εξετάζει τον Αντρέα Τρινκιέρι για τη θέση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς

Ξεκίνησαν ήδη τα σενάρια στη Σερβία για τη διαδοχή του Ομπράντοβιτς στον πάγκο της Παρτιζάν
Ο Τρινκιέρι σε αγώνα της Euroleague (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
Ο Τρινκιέρι σε αγώνα της Euroleague (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς φαίνεται ότι θα αποτελέσει άμεσα παρελθόν από την Παρτίζαν και ήδη η σερβική ομάδα εμφανίζεται να εξετάζει την περίπτωση του Αντρέα Τρινκιέρι για την αντικατάστασή του.

Μετά την ολοκλήρωση της θητείας του στη Ζαλγκίρις Κάουνας το περασμένο καλοκαίρι, ο Αντρέα Τρινκιέρι κυκλοφορεί ελεύθερος στην αγορά και σύμφωνα με τη σερβική ιστοσελίδα, Μοzzart Sport, είναι φαβορί για τη θέση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στην Παρτίζαν.

Ο Σέρβος τεχνικός φέρεται να παραιτήθηκε από τη θέση του, μετά την ήττα από το Παναθηναϊκό και αναμένεται να αποτελέσει άμεσα παρελθόν από την ομάδα.

