Η Premier League υποκλίθηκε στον Μπάμπη Κωστούλα για το τρομερό γκολ του

«Μάγεψε» το Νησί ο Έλληνας επιθετικός
Ο Κωστούλας σκοράρε με ψαλιδάκι
Ο Κωστούλας τη στιγμή που κάνει το ψαλιδάκι/ REUTERS/Tony O Brien

Ο Μπάμπης Κωστούλας σκόραρε με απίθανο ψαλιδάκι στο παιχνίδι της Μπράιτον με την Μπόρνμουθ και ανάγκασε την Premier League να υποκλιθεί σε αυτόν μέσω των social media.

«Υποκλιθείτε στον Χαράλαμπο Κωστούλα, τι τρόπος να κάνεις εντύπωση από τον πάγκο» έγραψε η Premier League στον επίσημο λογαριασμό της στο X, θέλοντας να δείξει το θαυμασμό της για το απίθανο ψαλιδάκι που πέτυχε ο 18χρονος επιθετικός της Μπράιτον.

 

Μετά το γκολ στο Ολντ Τράφορντ πέτυχε και το πρώτο εντός έδρας με τη φανέλα της Μπράιτον στο κορυφαίο πρωτάθλημα του πλανήτη και έγραψε ιστορία, καθώς σίγουρα αυτό το τέρμα θα ανήκει για πάντα στα κορυφάια του πρωταθλήματος.

