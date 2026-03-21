Η Σελέν Ερντέμ έδωσε το δικό της σόου με την πατερίτσα της στο Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

Η Σελέν Ερντέμ έκλεψε για μία ακόμη φορά την παράσταση στο μπάσκετ γυναικών, με την παρουσία της, τις διαμαρτυρίες της, αλλά και τους πανηγυρισμούς της στο Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός.

Ο Παναθηναϊκός “άλωσε” στην παράταση με 103-93 την έδρα του Ολυμπιακού και προκρίθηκε στους τελικούς του μπάσκετ γυναικών, όπου η ομάδα της Σελέν Ερντέμ θα αντιμετωπίσει τον Αθηναϊκό για τη “μάχη” του τίτλου.

Η Τουρκάλα προπονήτρια ήταν πρωταγωνίστρια πάντως στην πρόκριση της ομάδας της, τόσο με την καθοδήγησή της, όσο και με όσα έκανε στο παρκέ. Κατ’αρχάς, η Ερντέμ εμφανίστηκε ξανά με… ψηλοτάκουνα στον πάγκο της, αλλά και με πατερίτσα λόγω τραυματισμού, την οποία και μετέτρεψε σε… παράγοντα του αγώνα.

Κι αυτό γιατί την πέταξε στο παρκέ σε μία φάση που διαμαρτυρήθηκε στους διαιτητές και δέχθηκε τεχνική ποινή, ενώ πανηγύρισε με αυτή στο φινάλε, σηκώνοντάς την στον αέρα, μπροστά στις παίκτριές της. Η Τουρκάλα προπονήτρια κατάφερε πάντως να είναι επί δύο ώρες όρθια στο ματς, παρά τον τραυματισμό της.

Η Σελέν Ερντέμ και ο Παναθηναϊκός βρίσκονται πια ένα… βήμα από τον τίτλο στο μπάσκετ γυναικών.