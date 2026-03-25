Η Σενεγάλη προσέφυγε στο CAS για το τρόπαιο του Copa Africa

Οι εξελίξεις στο αφρικανικό ποδόσφαιρο είναι αλυσιδωτές, μετά την απόφαση της CAF να αφαιρέσει από τη Σενεγάλη το τρόπαιο του Copa Africa και να το δώσει στο Μαρόκο.

Όλες αυτές τις μέρες η Σενεγάλη είχε προαναγγείλει την αντίδρασή της και παράλληλα κάνει… περιοδεία το τρόπαιο του Copa Africa, από στρατιωτική βάση, μέχρι και σε λιοντάρια!

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η υπόθεση του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής παίρνει νέα τροπή, με την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία Σενεγάλης να καταθέτει έφεση στο CAS, διεκδικώντας την ακύρωση της απόφασης της CAF.

Σύμφωνα με τη “Le Parisien”, η κίνηση αυτή έγινε την Τρίτη (24.03.2026), με τους Σενεγαλέζους να μην αποδέχονται σε καμία περίπτωση την εξέλιξη που θέλει το τρόπαιο να απονέμεται στο Μαρόκο.

Η υπόθεση πλέον περνά στα χέρια του CAS, το οποίο καλείται να δώσει την τελική απάντηση σε μια από τις πιο αμφιλεγόμενες αποφάσεις των τελευταίων ετών στο αφρικανικό ποδόσφαιρο.