Η «συγγνώμη» του Αλπερέν Σενγκούν μετά την ανάρτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο: «Έχω μεγάλο σεβασμό για τον ελληνικό λαό»

Ο Άλπερεν Σενγκούν ήρθε σε κόντρα με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, τόσο αγωνιστική, όσο και με τις δηλώσεις που έκανε μετά το Ελλάδα – Τουρκία στο Eurobasket. Τώρα, όμως, θέλησε να ζητήσει δημόσια συγγνώμη για το post στο οποίο είχε κάνει μετά την πρόκριση της ομάδας του επί της γαλανόλευκης στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Υπενθυμίζεται ότι Γιάννης Αντετοκούνμπο και Αλπερέν Σενγκούν αντάλλαξαν κάποια όχι και τόσο κολακευτικά λόγια μετά τον ημιτελικό Ελλάδα – Τουρκία. Ο Τούρκος ψηλός τον χαρακτήρισε “όχι και τόσο καλό πασέρ”, με τον σταρ των Μπακς να σχολιάζει: “Είμαι ένας άνθρωπος που δεν του αρέσει να μιλάει πολύ, αφήνω το παιχνίδι μου να μιλήσει. Μπαίνω στη 13η σεζόν μου στο ΝΒΑ και έχω κερδίσει τα πάντα. Έχω μια υπέροχη οικογένεια, ανθρώπους που με στηρίζουν και αγαπώ αυτόν τον τρόπο ζωής. Δεν είμαι αυτός που θα απαντήσω σε όποιον πει κάτι κακό για μένα, στο τέλος της ημέρας δεν θυμάσαι τι είπαν. Κρατώ τα πάντα μέσα μου. Πήγαινε δες τα κλιπ από το youtube”.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, ο Σενγκούν πόσταρε μια AI φωτογραφία που έδειχνε τον Κεμάλ σε μια καρέκλα και πίσω του όλους τους παίκτες της εθνικής ομάδας μπάσκετ της Τουρκίας.

Στη συνέχεια ανέβασε μια σειρά φωτογραφιών από τον αγώνα με την Ελλάδα και έγραψε: “Σας πείραξε ο θαλασσινός αέρας;” κάτι που πολλοί ερμήνευσαν ως αναφορά στη Μικρασιατική καταστροφή (σ.σ. η ανάρτηση δέχθηκε τροποποίηση μετά το θόρυβο που προκλήθηκε).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Alperen Şengün (@alperen.sengun)

Η συγκεκριμένη ένταση “άγγιξε” ακόμα και την σύζυγο του Γιάννη Αντετοκούνμπο, Μαράια, η οποία δέχθηκε απειλητικά μηνύματα μέσω των social media.

Σε ποστ που έκανε το βράδυ της Τρίτη (16.09.2025) ο Γιάννης Αντετοκούνμπο προσπάθησε να ρίξει τους τόνους, ποστάροντας μια φωτογραφία του, να αγκαλιάζει τον Σενγκούν και σχολιάζοντας: “Παίζουμε επειδή αγαπάμε τις χώρες μας. Παίζουμε επειδή αγαπάμε το παιχνίδι. Παίζουμε με σεβασμό. Πάντα θυμόμαστε ότι ο αθλητισμός είναι φτιαγμένος για να μας ενώνει όχι να μας χωρίζει”.

Μάλιστα, έκανε και μια διευκρίνιση για μια ατάκα που είπε σε Insta-story (σ.σ. “πάρτε τις τουρκικές σημαίες από εδώ”) προς έναν φίλο της Τουρκίας, τονίζοντας πως απάντησε σε συγκεκριμένο άτομο που έκανε ασεβή σχόλια και πως τρέφει βαθύτατο σεβασμό για τους γείτονες.

Σχεδόν ταυτόχρονα, ήρθε και η αντίδραση του Αλπερέν Σενγκούν. Ο Τούρκος NBAer ανέβασε ένα story στα social media στο οποίο ανέφερε πως η ανάρτηση που είχε κάνει μετά τον αγώνα Ελλάδα – Τουρκία ήταν ένα επικοινωνιακό λάθος και πως τρέφει σεβασμό για τον ελληνικό λαό.

“Το post μου μετά τον αγώνα με την Ελλάδα ήταν ένα επικοινωνιακό λάθος. Έχω μεγάλο σεβασμό για τον ελληνικό λαό. Δεν ήταν ποτέ στις προθέσεις μου να προσβάλλω”.