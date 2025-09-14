Αθλητικά

Η συγκινητική ανάρτηση του Κώστα Αντετοκούνμπο: «Τρία αδέρφια από τα Σεπόλια»

Η φωτογραφία από την παιδική ηλικία των Αντετοκούνbros που πόσταρε ο Κώστας
ΦΩΤΟ instagram.com
ΦΩΤΟ instagram.com/kostas__ante37

Το ελληνικό μπάσκετ επέστρεψε στις «λαμπερές» επιτυχίες, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο στο Eurobasket. Το πρώτο μετάλλιο για την εθνική μπάσκετ μετά από 16 χρόνια ήρθε μετη γαλανόλευκη να έχει για μεγάλο πρωταγωνιστή τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και στο ρόστερ της ομάδας τους Θανάση και Κώστα Αντετοκούνμπο.

Ο Κώστας Αντετοκούνμπο προχώρησε σε μία άκρως συγκινητική ανάρτηση, μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου με την εθνική μπάσκετ

«Τρία αδέρφια από τα Σεπόλια» έγραψε στο instagram ο Κώστας Αντετοκούνμπο, συνοδεύοντας τη συγκεκριμένη λεζάντα με δύο φωτογραφίες. Μια από το παρελθόν και μια τωρινή.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Kostas Antetokounmpo (@kostas__ante37)

Παρέα με τα αδέρφια του, σε ένα καναπέ στα Σεπόλια και μια από τα αποδυτήρια του γηπέδου στη Ρήγα της Λετονίας, με τα μετάλλια του Eurobasket.

