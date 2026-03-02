Η UEFA τιμώρησε την Τότεναμ για ναζιστικούς χαιρετισμούς οπαδών της

H Τότεναμ μπήκε στο “στόχαστρο” της UEFA, μετά τα περιστατικά ρατσιστικής συμπεριφοράς που σημειώθηκαν στον εκτός έδρας αγώνα με την Άιντραχτ για την 8η αγωνιστική της League Phase του Champions League και τελικά άκουσε την… καμπάνα της ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας.

Η UEFA επέβαλε πρόστιμο 30.000 ευρώ στην Τότεναμ, καθώς και ποινή αποκλεισμού των φιλάθλων της για ένα εκτός έδρας ευρωπαϊκό παιχνίδι με αναστολή, λόγω ρατσιστικής συμπεριφοράς στη συγκεκριμένη αναμέτρηση.

Την ίδια στιγμή, η διοίκηση του συλλόγου προχώρησε και σε εσωτερικές κυρώσεις, ανακοινώνοντας την τιμωρία των τριών οπαδών που προέβησαν σε ναζιστικούς χαιρετισμούς κατά τη διάρκεια του αγώνα στη Γερμανία. Οι συγκεκριμένοι φίλαθλοι τέθηκαν σε επ’ αόριστον αποκλεισμό από όλες τις δραστηριότητες της ομάδας.





Ils ont été suspendus pour une durée indéterminée.



@TheAthleticFC pic.twitter.com/pUnQfzvX4f — Actu Foot (@ActuFoot_) March 2, 2026

Η ποινή της UEFA για τους εκτός έδρας οπαδούς παραμένει σε αναστολή και θα ενεργοποιηθεί μόνο σε περίπτωση νέου παρόμοιου περιστατικού, με τους Λονδρέζουν να επιχειρούν παράλληλα να στείλουν μήνυμα μηδενικής ανοχής μέσω των εσωτερικών τους μέτρων.