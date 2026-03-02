Αθλητικά

Η UEFA τιμώρησε την Τότεναμ για ναζιστικούς χαιρετισμούς οπαδών της

Απ' τη μεριά τους, οι Λονδρέζοι τους απέκλεισαν επ’ αόριστον
ΦΩΤΟ Action Images via Reuters
ΦΩΤΟ Action Images via Reuters/Andrew Boyers

H Τότεναμ μπήκε στο “στόχαστρο” της UEFA, μετά τα περιστατικά ρατσιστικής συμπεριφοράς που σημειώθηκαν στον εκτός έδρας αγώνα με την Άιντραχτ για την 8η αγωνιστική της League Phase του Champions League και τελικά άκουσε την… καμπάνα της ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας.

Η UEFA επέβαλε πρόστιμο 30.000 ευρώ στην Τότεναμ, καθώς και ποινή αποκλεισμού των φιλάθλων της για ένα εκτός έδρας ευρωπαϊκό παιχνίδι με αναστολή, λόγω ρατσιστικής συμπεριφοράς στη συγκεκριμένη αναμέτρηση.

Την ίδια στιγμή, η διοίκηση του συλλόγου προχώρησε και σε εσωτερικές κυρώσεις, ανακοινώνοντας την τιμωρία των τριών οπαδών που προέβησαν σε ναζιστικούς χαιρετισμούς κατά τη διάρκεια του αγώνα στη Γερμανία. Οι συγκεκριμένοι φίλαθλοι τέθηκαν σε επ’ αόριστον αποκλεισμό από όλες τις δραστηριότητες της ομάδας.

Η ποινή της UEFA για τους εκτός έδρας οπαδούς παραμένει σε αναστολή και θα ενεργοποιηθεί μόνο σε περίπτωση νέου παρόμοιου περιστατικού, με τους Λονδρέζουν να επιχειρούν παράλληλα να στείλουν μήνυμα μηδενικής ανοχής μέσω των εσωτερικών τους μέτρων.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
108
76
68
57
39
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo