Η UEFA υποκλίνεται στον Κωνσταντίνο Καρέτσα: «Ταλέντο μιας ολόκληρης γενιάς»

O Κωνσταντίνος Καρέτσας έχει καταφέρει να “λάμψει” με τις εξαιρετικές εμφανίσεις που πραγματοποιεί με τη φανέλα της Γκενκ αλλά και της Εθνικής ποδοσφαίρου, γεγονός που τον έχει εδραιώσει στη λίστα με τα μεγαλύτερα ταλέντα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου!

Ο 18χρονος μεσοεπιθετικός θα απουσιάσει από τη ρεβάνς της Γκενκ με την Ντινάμο Ζάγκρεμπ στο Europa League, αλλά -παρόλα αυτά- η UEFA είχε τη διάθεση να σχολιάσει την αξία του Κωνσταντίνου Καρέτσα, κάνοντας ένα αποθεωτικό σχόλιο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με ανάρτησή της στα social media του Europa League, η UEFA χαρακτήρισε τον Κωνσταντίνο Καρέτσα ως το “ταλέντο μιας ολόκληρης γενιάς”.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη UEFA Europa League (@europaleague)

Η συγκεκριμένη ανάρτηση συνοδεύτηκε από video με τις κορυφαίες φετινές του ενέργειες Έλληνα εξτρέμ στο Europa League!