Αθλητικά

Η UEFA υποκλίνεται στον Κωνσταντίνο Καρέτσα: «Ταλέντο μιας ολόκληρης γενιάς»

Το αποθεωτικό σχόλιο για τον Έλληνα εξτρέμ στα social media της UEFA
ΦΩΤΟ Reuters
ΦΩΤΟ Reuters

O Κωνσταντίνος Καρέτσας έχει καταφέρει να “λάμψει” με τις εξαιρετικές εμφανίσεις που πραγματοποιεί με τη φανέλα της Γκενκ αλλά και της Εθνικής ποδοσφαίρου, γεγονός που τον έχει εδραιώσει στη λίστα με τα μεγαλύτερα ταλέντα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου!

Ο 18χρονος μεσοεπιθετικός θα απουσιάσει από τη ρεβάνς της Γκενκ με την Ντινάμο Ζάγκρεμπ στο Europa League, αλλά -παρόλα αυτά- η UEFA είχε τη διάθεση να σχολιάσει την αξία του Κωνσταντίνου Καρέτσα, κάνοντας ένα αποθεωτικό σχόλιο.

Με ανάρτησή της στα social media του Europa League, η UEFA χαρακτήρισε τον Κωνσταντίνο Καρέτσα ως το “ταλέντο μιας ολόκληρης γενιάς”.

 
 
 
 
 
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη UEFA Europa League (@europaleague)

Η συγκεκριμένη ανάρτηση συνοδεύτηκε από video με τις κορυφαίες φετινές του ενέργειες Έλληνα εξτρέμ στο Europa League!

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
120
98
69
54
45
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo