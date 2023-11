Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε κόντρα στη Φενέρμπαχτσε και με την ήττα του με 79-77 στην 6η αγωνιστική της Euroleague, “έπεσε” στην κατάταξη της διοργάνωσης.

Την ώρα που η Φενέρμπαχτσε πλησίασε την κορυφή της κατάταξης της Euroleague, με την 5η νίκη της σε 6 αγώνες, ο Ολυμπιακός έμεινε με τρεις νίκες στο ίδιο διάστημα και βρέθηκε στην 8η θέση, μετά την ολοκλήρωση της πρώτης ημέρας της 6ης αγωνιστικής.

Τη νίκη της βραδιάς πήρε πάντως η Βιλερμπάν, που με τον Ποτσέκο στον πάγκο της, έκανε διπλό μέσα στην έδρα της Ζαλγκίρις Κάουνας και έσπασε το… ρόδι στη φετινή σεζόν, πανηγυρίζοντας για πρώτη φορά.

Με νίκη συνέχισε η εκπληκτική Βαλένθια, αφού ανέτρεψε στο τέλος το σκορ κόντρα στην Άλμπα Βερολίνου, φθάνοντας στο 79-71, ενώ μεγάλο διπλό έκανε η Μονακό στο Μιλάνο επί της Αρμάνι, με τον Μάικ Τζέιμς να “σφραγίζει” με τρομερό τρίποντο, τη νίκη της ομάδας του, με 72-66.

