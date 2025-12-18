Η βαθμολογία της Euroleague μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ

Ο Παναθηναϊκός πήρε μεγάλη νίκη κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ με 93-82 και έφτασε τις 11 στη Euroleague και παρέμεινε στην 4η θέση της βαθμολογίας.

Η νίκη του Παναθηναϊκού δεν γκρέμισε τη Χάποελ από την κορυφή δεν της έδωσε όμως το δικαίωμα να αποκτήσει μεγάλη διαφορά από τους διώκτες της στη μάχη της κορυφής της Euroleague.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Βιλερμπάν στο ΣΕΦ (18/12/25, 21:15, Newsit.gr, Novasports Prime) και θέλει μόνο τη νίκη για να σταματήσει το αρνητικό σερί του στη διοργάνωση.

Τα αποτελέσματα της βραδιάς

Μακάμπι Τελ Αβίβ-Βαλένθια 85-82

Παναθηναϊκός-Χάποελ Τελ Αβίβ 93-82

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Aρμάνι-Φενέρμπαχτσε 72-87

Ρεάλ Μαδρίτης-Παρί 95-90

Η βαθμολογία της Euroleague

Χάποελ Τελ Αβίβ 12-5

Μπαρτσελόνα 11-5

Βαλένθια 11-6

Παναθηναϊκός 11-6

Φενέρμπαχτσε 10-6 *

Ρεάλ Μαδρίτης 10-7

Μονακό 9-7

Ερυθρός Αστέρας 9-7

Ζάλγκιρις Κάουνας 9-7

Ολυμπιακός 8-7 *

Αρμάνι Μιλάνο 9-8

Βίρτους Μπολόνια 8-8

Dubai Basketball 7-9

Μακάμπι Τελ Αβίβ 7-10

Μπασκόνια 6-10

Αναντολού Εφές 6-10

Παρτίζαν 6-10

Μπάγερν Μονάχου 5-11

Παρί 5-12

Βιλερμπάν 4-12

Τα υπόλοιπα παιχνίδια της 17ης αγωνιστικής

19:30 Αναντολού Εφές-Dubai Basketball

20:00 Ζάλγκιρις Κάουνας-Παρτίζαν

20:30 Μονακό-Μπάγερν Μονάχου

21:15 Ολυμπιακός-Βιλερμπάν

21:30 Μπαρτσελόνα-Μπασκόνια

21:45 Ερυθρός Αστέρας-Βίρτους Μπολόνια