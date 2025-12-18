Αθλητικά

Η βαθμολογία της Euroleague μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Βιλέρμπάν στην 17η αγωνιστική
Χουάντσο και Γκραντ με τη φανέλα του Παναθηναϊκού/ (EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός πήρε μεγάλη νίκη κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ με 93-82 και έφτασε τις 11 στη Euroleague και παρέμεινε στην 4η θέση της βαθμολογίας.

Η νίκη του Παναθηναϊκού δεν γκρέμισε τη Χάποελ από την κορυφή δεν της έδωσε όμως το δικαίωμα να αποκτήσει μεγάλη διαφορά από τους διώκτες της στη μάχη της κορυφής της Euroleague.

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Βιλερμπάν στο ΣΕΦ (18/12/25, 21:15, Newsit.gr, Novasports Prime) και θέλει μόνο τη νίκη για να σταματήσει το αρνητικό σερί του στη διοργάνωση.

Τα αποτελέσματα της βραδιάς

Μακάμπι Τελ Αβίβ-Βαλένθια 85-82

Παναθηναϊκός-Χάποελ Τελ Αβίβ 93-82

Aρμάνι-Φενέρμπαχτσε 72-87

Ρεάλ Μαδρίτης-Παρί 95-90

Η βαθμολογία της Euroleague

Χάποελ Τελ Αβίβ 12-5
Μπαρτσελόνα 11-5
Βαλένθια 11-6
Παναθηναϊκός 11-6
Φενέρμπαχτσε 10-6 *
Ρεάλ Μαδρίτης 10-7
Μονακό 9-7
Ερυθρός Αστέρας 9-7
Ζάλγκιρις Κάουνας 9-7
Ολυμπιακός 8-7 *
Αρμάνι Μιλάνο 9-8
Βίρτους Μπολόνια 8-8
Dubai Basketball 7-9
Μακάμπι Τελ Αβίβ 7-10
Μπασκόνια 6-10
Αναντολού Εφές 6-10
Παρτίζαν 6-10
Μπάγερν Μονάχου 5-11
Παρί 5-12
Βιλερμπάν 4-12

Τα υπόλοιπα παιχνίδια της 17ης αγωνιστικής

19:30 Αναντολού Εφές-Dubai Basketball

20:00 Ζάλγκιρις Κάουνας-Παρτίζαν

20:30 Μονακό-Μπάγερν Μονάχου

21:15 Ολυμπιακός-Βιλερμπάν

21:30 Μπαρτσελόνα-Μπασκόνια

21:45 Ερυθρός Αστέρας-Βίρτους Μπολόνια

