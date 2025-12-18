Παναθηναϊκός – Χάποελ Τελ Αβίβ 93-82: Επιβλητική νίκη κόντρα στην πρωτοπόρο με τρομερό τέταρτο δεκάλεπτο

Ο Παναθηναϊκός πήρε μεγάλη νίκη κόντρα στη Χάποελ Τελ Αβίβ στο Telekom Center Athens με 93-82 και έφτασε τις 11 στη Euroleague μετά από την 17η αγωνιστική.

Στην τέταρτη περίοδο ο Παναθηναϊκός πάτησε γκάζι για τα καλά και διέλυσε την άμυνα της Χάποελ Τελ Αβίβ. Η άμυνα των πρασίνων λειτούργησε και κράτησε χαμηλά στο σκορ την τρομερή επιθετική γραμμή των Ισραηλινών.

Ο Ναν ήταν τρομερός στο τέταρτο δεκάλεπτο που πέτυχε 10 πόντους και κατάφερε να είναι ο πρώτος σκόρερ της αναμέτρησης σε ένα παιχνίδι που δεν είχε ξεκινήσει καθόλου καλά. Ο Αμερικανός ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 19 πόντους.

Δείτε εδώ το live της αναμέτρησης.

Ο αγώνας

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε εντυπωσιακά το παιχνίδι με τον Αταμάν να ξεκινάει με τον Καλαϊτζάκη και τον Γκραντ στα γκαρντ και αυτό του έδωσε αμυντική σταθερότητα. Ο Όσμαν εκμεταλλεύτηκε τις άμυνες που έβγαζαν οι πράσινοι και στην αντεπίθεση κατάφερε να πετύχει 10 πόντους. Το πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με τον Παναθηναϊκό να είναι μπροστά με 5 πόντους (22-17).

Στη δεύτερη περίοδο το παιχνίδι απέκτησε έναν τρελό ρυθμό. Η μπάλα πήγαινε πάνω κάτω και αυτό σίγουρα δεν βοήθησε την ομάδα του Αταμάν. Η Χάποελ με τον Μάλκολμ να είναι τρομερός κατάφερε να γυρίσει το παιχνίδι και να ολοκληρώσει προηγούμενη το πρώτο ημίχρονο (45-46).

Ο Παναθηναϊκός μπήκε ξανά δυνατά στο δεύτερο μέρος και έτρεξε ένα σερί 9-0 στην έναρξη της τρίτης περιόδου. Η Χάποελ όμως, απάντησε με 11-0 σερί και ξαναπήρε κεφάλι στο σκορ. Η ομάδα του Αταμάν κατάφερε με καλές άμυνες σε ένα νευρικό δεκάλεπτο να είναι μπροστά στο σκορ με 3 πόντους (65-62).

Ο Παναθηναϊκός μπήκε ξανά πολύ καλά στην τρίτη περίοδο και με τον Σλούκα να είναι τρομερός, όπως και η άμυνά του έφτασε να προηγείται με 75-62. Ο Ναν πήρε την σκυτάλη και οδήγησε τους πράσινους σε μία μεγάλη νίκη κόντρα στην Χάποελ Τελ Αβίβ, που κατέρρευσε στην τελευταία περίοδο της αναμέτρησης.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 22-17, 45-46, 65-62, 93-82

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Αταμάν): Σορτς 6 (2 ασίστ), Καλαϊτζάκης 3 (1/2 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Όσμαν 17 (2/5 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Σλούκας 8 (1/7 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 3/3 βολές, 4 ασίστ), Ρογκαβόπουλος 2, Γκραντ 9 (1/4 τρίποντα), Ναν 19 (1/5 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Φαρίντ 8 (11 ριμπάουντ), Ερνανγκόμεθ 7 (1/7 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Μήτογλου 3, Γιούρτσεβεν 11 (4 ριμπάουντ).

ΧΑΠΟΕΛ (Ιτούδης): Μότλι 3 (3 ριμπάουντ), Τζόουνς 10 (1/4 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Μπλάκνεϊ 15 (1/4 τρίποντα), Μπράιαντ 14 (1/4 τρίποντα, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Ένις 16 (4/8 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Μάλκολμ 14 (2), Μίτσιτς 4 (4 ασίστ), Γουέινραϊτ, Οτούρου 6 (11 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 λάθη).

Τα ομαδικά στατιστικά του Παναθηναϊκού: 25/44 δίποντα, 7/26 τρίποντα, 22/23 βολές, 31 ριμπάουντ (23 αμυντικά – 8 επιθετικά), 16 ασίστ, 3 κλεψίματα, 4 λάθη, 2 μπλοκ.

Τα ομαδικά στατιστικά της Χάποελ: 23/35 δίποντα, 9/29 τρίποντα, 9/20 βολές, 40 ριμπάουντ (27 αμυντικά – 13 επιθετικά), 17 ασίστ, 1 κλέψιμο, 13 λάθη, 1 μπλοκ.

Οι επόμενοι αγώνες των δύο ομάδων: Στη 18η αγωνιστική ο Παναθηναϊκός θα παίξει στο Κάουνας με τη Ζάλγκιρις (23/12, 20:00) και η Χάποελ με την Μπάγερν στο Μόναχο (23/12, 20:00).