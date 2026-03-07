Αθλητικά

Η βαθμολογία της Super League μετά τη νίκη της ΑΕΚ κόντρα στην ΑΕΛ Νovibet και την ισοπαλία στο Άρης – Ατρόμητος

Η Ένωση περιμένει το αποτέλεσμα του Ολυμπιακός - ΠΑΟΚ για να δει αν θα είναι μόνη στην κορυφή ή με συγκάτοικο
Η AEK επικράτησε δύσκολα με 1-0 της ΑΕΛ και βρίσκεται στην πρώτη θέση της βαθμολογίας της Super League, περιμένοντας το αποτέλεσμα του ντέρμπι Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ.

Με γκολ του Μουκουντί, η ΑΕΚ ξεπέρασε το εμπόδιο της ΑΕΛ Νovibet χωρίς να εντυπωσιάσει και διατηρήθηκε στην κορυφή της βαθμολογίας. Η Ένωση θα έχει, μάλιστα, την ευκαιρία να ξεφύγει από τους διώκτες της, Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, οι οποίοι παίζουν μαζί στο Φάληρο στο ντέρμπι της 24ης αγωνιστικής της Super League.

Την ίδια στιγμή, ο Άρης μπαίνει σε μπελάδες σε ότι αφορά την θέση του στα πλέι-οφ για τις θέσεις 5-8, αφού έμεινε στο 0-0 με τον Ατρόμητο, αγνοώντας τη χαρά της νίκης για πέντε σερί αγωνιστικές.

Η βαθμολογία της Super League

Standings provided by Sofascore

H 24η αγωνιστική ολοκληρώνεται με τις εξής αναμετρήσεις

Κυριακή 8 Μαρτίου 2026

16:00: Αστέρας Τρίπολης ΑΚΤΩΡ – Πανσερραϊκός

17:00: Βόλος ΝΠΣ – ΟΦΗ

19:00: Λεβαδειακός – Παναθηναϊκός

21:00: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

Δευτέρα 9 Μαρτίου 2026

18:00: Παναιτωλικός – Κηφισιά

Το πρόγραμμα της 25ης αγωνιστικής

Σάββατο 14 Μαρτίου 2026

17:00: ΟΦΗ – Ολυμπιακός

19:30: Πανσερραϊκός – Άρης

20:00: ΑΕΛ Novibet – Αστέρας Τρίπολης AKTOR

Κυριακή 15 Μαρτίου 2026

16:00: Κηφισιά – Βόλος ΝΠΣ

18:00: ΠΑΟΚ – Λεβαδειακός

19:30: Ατρόμητος – ΑΕΚ

21:00: Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός

