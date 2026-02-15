Η βαθμολογία της Super League μετά την ισοπαλία της ΑΕΚ με τον ΠΑΟΚ και την γκέλα του Παναθηναϊκού, οι φάσεις και τα γκολ

Έμειναν στο μηδέν στην Τούμπα. Η ΑΕΚ είχε δύο δοκάρια, ο ΠΑΟΚ χαμένο πέναλτι και το ντέρμπι “δικεφάλων” της 21ης αγωνιστικής της Super League έληξε χωρίς νικητή!

Η ΑΕΚ έφτασε τους 49 βαθμούς και παραμένει πρώτη. Ο Ολυμπιακός ακολουθεί στη δεύτερη θέση με 47 και ο ΠΑΟΚ ανέβηκε στους 46 βαθμούς, αλλά με ένα παιχνίδι λιγότερο.

Στο ματς που ολοκλήρωσε το αγωνιστικό πρόγραμμα της ημέρας, ο Παναθηναϊκός βρέθηκε να χάνει εκτός έδρας από την ΑΕΛ novibet, αλλά πήρε την ισοπαλία (1-1) με γκολ του Τάσου Μπακασέτα.

Οι “πράσινοι” έφτασαν στους 33 βαθμούς και -έχοντας ματς λιγότερο- έχασε την ευκαιρία να πλησιάσει τον Λεβαδειακό και την 4η θέση του βαθμολογικού πίνακα, που οδηγεί στα playoffs της Super League.

Τα αποτελέσματα της 21ης αγωνιστικής

Σάββατο 14 Φεβρουαρίου

Παναιτωλικός – Αστέρας Τρίπολης 3-1

Λεβαδειακός – Ολυμπιακός 0-0

Βόλος – Άρης 1-1

Κυριακή 15 Φεβρουαρίου

Κηφισιά – ΟΦΗ 2-2

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 0-0

Παναθηναϊκός – ΑΕΛ Νovibet 1-1

Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου

18:00 Ατρόμητος – Πανσερραϊκός

Η βαθμολογία της Super League

1. AEK 49

2. Ολυμπιακός 47

3. ΠΑΟΚ 46 (20 αγ.)

4. Λεβαδειακός 39

————————————-

5. Παναθηναϊκός 33

6. Άρης 27

7. Βόλος 26

8. ΟΦΗ 25 (20 αγ.)

————————————–

9. Παναιτωλικός 21

10. Ατρόμητος 20 (20 αγ.)

11. Κηφισιά 20 (20 αγ.)

12. ΑΕΛ Novibet 20

13. Αστέρας Τρίπολης 16

14. Πανσερραϊκός 8 (20 αγ.)

*Εκκρεμούν τα εξ αναβολής παιχνίδια Παναθηναϊκός – ΟΦΗ, Κηφισιά – ΠΑΟΚ αλλά και το αυριανό Ατρόμητος – Πανσερραϊκός (16.02.2026, 18:00).

Η επόμενη (22η) αγωνιστική

Σάββατο 21.02.2026

17:00 Αστέρας Τρίπολης – Ατρόμητος

17:00 Ολυμπιακός – Παναιτωλικός

Κυριακή 22.02.2026

16:00 ΟΦΗ – Παναθηναϊκός

16:00 Πανσερραϊκός – Βόλος

18:00 ΑΕΛ Novibet – ΠΑΟΚ

19:30 Άρης – Κηφισιά

20:00 ΑΕΚ – Λεβαδειακός