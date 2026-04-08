Η βαθμολογία των πλέι άουτ της Super League μετά τη νίκη του Παναιτωλικού και τις ισοπαλίες σε Σέρρες και Περιστέρι

Οι παίκτες της ΑΕΛ Novibet
Οι παίκτες της ΑΕΛ Novibet απογοητευμένοι μετά την ήττα/ EUROKINISSI

Η δεύτερη αγωνιστική της Super League ολοκληρώθηκε με τον Παναιτωλικό να κάνει το διπλό στην έδρα της ΑΕΛ Novibet και τους Πανσερραϊκό και Αστέρα Τρίπολης να μην μπορούν να το εκμεταλλευτούν στο μεταξύ τους παιχνίδι.

Ο Αστέρας Τρίπολης έμεινε ισόπαλος χωρίς σκορ με τον Πανσερραϊκό και οι δύο ομάδες μείωσαν στους δύο βαθμούς τη διαφορά τους από την 12η ΑΕΛ Novibet, που παραμένει εκτός της ζώνης του υποβιβασμού παρά την κακή εντός έδρας ήττα από τον Παναιτωλικό με 2-1.

Ατρόμητος και Κηφισιά έμειναν ισόπαλες στο 0-0 στο Περιστέρι με το αποτέλεσμα να βολεύει και τους δύο, αφού οι φιλοξενούμενοι απομακρύνθηκαν από την ΑΕΛ Novibet, που στραβωπάτησε στην έδρα της και έμπλέξε για τα καλά.

Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής των πλέι άουτ

ΑΕΛ Novibet – Παναιτωλικός 1-2

 

Πανσερραϊκός – Αστέρας Τρίπολης 0-0

 

Ατρόμητος – Κηφισιά 0-0

Η βαθμολογία των πλέι άουτ

9. Ατρόμητος 31
10. Παναιτωλικός 30
11. Κηφισιά 28
12. ΑΕΛ Novibet 23
13. Πανσερραϊκός 21
14. Αστέρας Τρίπολης 21

Η επόμενη αγωνιστική (3η)

18/04/26

Κηφισιά – Αστέρας Τρίπολης 16:00
Ατρόμητος – ΑΕΛ Novibet 17:00
Παναιτωλικός – Πανσερραϊκός 20:00

