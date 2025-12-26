Η Χάποελ Τελ Αβίβ «έδεσε» τους Μπράιαντ και Μπλέικνι μέχρι το 2029

Η Χάποελ Τελ Αβίβ δείχνει ότι θέλει να εξασφαλίσει το επιτυχημένο μέλλον της στη Euroleague και σύμφωνα με όσα γράφονται στο Ισραήλ έχει συμφωνήσει με τον Ελάιζα Μπράιαντ και τον Αντόνιο Μπλέικνι για συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το καλοκαίρι του 2029.

Σύμφωνα με το «sport5», ο Μπλέικνι που είχε συμβόλαιο μέχρι το 2027 έκανε επέκταση για δύο χρόνια, ενώ ο Μπράιαντ ανανέωσε για μία ακόμη σεζόν με την Χάποελ Τελ Αβίβ, μιας και η συμφωνία που είχε ήταν μέχρι το 2028.

Ο πρώην παίκτης της Εφές είναι ο καλύτερος παίκτης των ισραηλινών με 15,5 πόντους, 6,2 ριμπάουντ και 20,6 PIR κατά μέσο όρο σε 18 παιχνίδια της Euroleague.Ο Μπλέικνι έχει 13,5 πόντους ανά παιχνίδι στη διοργάνωση.