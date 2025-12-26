Αθλητικά

Η Χάποελ Τελ Αβίβ «έδεσε» τους Μπράιαντ και Μπλέικνι μέχρι το 2029

Επιβράβευσε τους δύο Αμερικανούς η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη
Ο Ελάιζα Μπράιαντ με τη φανέλα της Χάποελ Τελ Αβίβ
Ο Ελάιζα Μπράιαντ με τη φανέλα της Χάποελ Τελ Αβίβ/ (EUROKINISSI)

Η Χάποελ Τελ Αβίβ δείχνει ότι θέλει να εξασφαλίσει το επιτυχημένο μέλλον της στη Euroleague και σύμφωνα με όσα γράφονται στο Ισραήλ έχει συμφωνήσει με τον Ελάιζα Μπράιαντ και τον Αντόνιο Μπλέικνι για συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το καλοκαίρι του 2029.

Σύμφωνα με το «sport5», ο Μπλέικνι που είχε συμβόλαιο μέχρι το 2027 έκανε επέκταση για δύο χρόνια, ενώ ο Μπράιαντ ανανέωσε για μία ακόμη σεζόν με την Χάποελ Τελ Αβίβ, μιας και η συμφωνία που είχε ήταν μέχρι το 2028.

Ο πρώην παίκτης της Εφές είναι ο καλύτερος παίκτης των ισραηλινών με 15,5 πόντους, 6,2 ριμπάουντ και 20,6 PIR κατά μέσο όρο σε 18 παιχνίδια της Euroleague.Ο Μπλέικνι έχει 13,5 πόντους ανά παιχνίδι στη διοργάνωση.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
121
114
103
49
39
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo