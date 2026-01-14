Αθλητικά

Ίντερ – Λέτσε 1-0: Λύτρωση στο φινάλε και άλμα κορυφής στη Serie A για τους «νερατζούρι»

Στο +6 από Νάπολι και Μίλαν βρέθηκε η Ίντερ
Ο Εσπόζιτο πανηγυρίζει για την Ίντερ
Ο Εσπόζιτο πανηγυρίζει για την Ίντερ / REUTERS/Alessandro Garofalo

Η Ίντερ δυσκολεύτηκε αρκετά κόντρα στη Λέτσε, αλλά ένα γκολ του Εσπόζιτο στο 78ο λεπτό της αναμέτρησης, ήταν αρκετό για να της χαρίσει τη νίκη με 1-0 στην 20η αγωνιστική της Serie A.

Ο Εσπόζιτο πέτυχε το δεύτερο φετινό του γκολ με την Ίντερ και “λύτρωσε” την ομάδα του κόντρα στη Λέτσε, επιτρέποντάς της να κάνει και… άλμα στην κορυφή της βαθμολογίας της Serie A, αφήνοντας στο -6 τη Νάπολι.

Μετά την γκέλα των Ναπολιτάνων με την Πάρμα, οι “νερατζούρι” κατάφεραν να αυξήσουν τη διαφορά τους στην πρώτη θέση, ενώ είναι πλέον και στο +6 από τη Μίλαν, έστω και με παιχνίδι περισσότερο.

