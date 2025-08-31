Ίντερ – Ουντινέζε 1-2: Εντός έδρας γκέλα για τους νερατζούρι στη Serie A

Η μεγάλη έκπληξη στην 2η αγωνιστική της Serie A έγινε στο «Μεάτσα», όπου η Ουντινέζε νίκησε με 2-1 την Ίντερ.

Προβληματική για ακόμα μία φορά η Ίντερ του Κρίστιαν Κίβου, μολονότι προηγήθηκε νωρίς (17΄ Ντούμφρις), δέχτηκε δύο γκολ και η κατάσταση είχε ήδη ανατραπεί πριν ολοκληρωθεί το ημίχρονο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ακόμα πιο ενδεικτικό, όμως, είναι το γεγονός ότι οι φιλοξενούμενοι διατήρησαν τα κεκτημένα με σχετική άνεση και χωρίς να απειληθούν ιδιαίτερα σε όλο το δεύτερο 45λεπτο.



Η Λάτσιο που είχε ξεκινήσει με ήττα τη σεζόν, πραγματοποίησε άκρως κυριαρχική εμφάνιση εναντίον της Βερόνα στο «Ολίμπικο» της Ρώμης: 3-0 από το πρώτο ημίχρονο, 4-0 τελικό, και οι πρώτοι τρεις βαθμοί στο «σακούλι» για την ομάδα του Μαουρίτσιο Σάρι.

Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία της 2ης αγωνιστικής

Κρεμονέζε-Σασουόλο 3-2

(37′ Τερατσιάνο, 39′ Βάσκες, 90’+2 πέν. Ντε Λούκα – 63′ Πιναμόντι, 73′ πέν. Μπεράρντι)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λέτσε-Μίλαν 0-2

(66′ Λόφτους-Τσικ, 86′ Πούλισικ)

Μπολόνια-Κόμο 1-0

(59΄ Ορσολίνι)

Πάρμα-Αταλάντα 1-1

(85΄ Κουτρόνε – 79΄ Πάσαλιτς)

Νάπολι-Κάλιαρι 1-0

(90+5΄ Ανγκισά)

Πίζα-Ρόμα 0-1

(55΄ Ζούλε)

Τζένοα-Γιουβέντους 0-1

(73΄ Βλάχοβιτς)

Τορίνο-Φιορεντίνα 0-0

Ιντερ-Ουντινέζε 1-2

(17΄ Ντούμφρις – 29΄πεν. Ντέιβις, 40΄ Άτα)

Λάτσιο-Βερόνα 4-0

(3΄ Γκεντουζί, 10΄ Τζακάνι, 41΄ Καστεγιάνος, 82΄ Ντία)

Βαθμολογία (σε 2 αγ.)

Νάπολι 6

Κρεμονέζε 6

Γιουβέντους 6

Ρόμα 6

Ουντινέζε 4

Ίντερ 3

Λάτσιο 3

Κόμο 3

Μίλαν 3

Μπολόνια 3

Αταλάντα 2

Φιορεντίνα 2

Πίζα 1

Κάλιαρι 1

Βερόνα 1

Λέτσε 1

Τζένοα 1

Πάρμα 1

Τορίνο 1

Σασουόλο 0