Συγκίνησε ο Έρικ Λαμέλα: «Ελπίζω να είναι η αρχή μιας ζωής χωρίς πόνους»

Επέμβαση στο ισχίο έκανε ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ που έχει σταματήσει πλέον το ποδόσφαιρο
Ο Έρικ Λαμέλα αναγκάστηκε να σταματήσει το ποδόσφαιρο σε ηλικία μόλις 32 ετών στην ΑΕΚ, καθώς αντιμετώπιζε σημαντικά προβλήματα στο σώμα του και χρειάστηκε να κάνει ένα ακόμη χειρουργείο για να ξεπεράσει τους πόνους.

Σε μία νέα του ανάρτηση μέσα από το νοσοκομείο μάλιστα, ο Έρικ Λαμέλα αποκάλυψε ότι έχει πλέον νέο ισχίο και συγκίνησε εκφράζοντας την ελπίδα να σταματήσει να πονάει κάποια στιγμή, ώστε να απολαύσει τη ζωή του.

Πιο συγκεκριμένα, ο Αργεντινός εξτρέμ έγραψε σε ανάρτησή του τα εξής: “Λίγο πονάει, αλλά με το νέο μου ισχίο, ας ελπίσουμε ότι είναι η αρχή μιας ζωής χωρίς πόνους. Ένας χαιρετισμός σε όλους, ευχαριστώ σε όσους γράφουν πάντα”.

Ο Λαμέλα βρέθηκε φέτος στο πλευρό του Αλμέιδα στη Σεβίλλη.

