Ίντερ – Τορίνο 5-0: Σαρωτικοί οι «νερατζούρι» στην πρεμιέρα της Serie A

Με εντυπωσιακό τρόπο ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της η ομάδα του Κίβου
Oι ποδοσφαιριστές της Ίντερ
Oι ποδοσφαιριστές της Ίντερ / REUTERS / Daniele Mascolo

Με εντυπωσιακό τρόπο ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στη Serie A η Ίντερ, συντρίβοντας την Τορίνο με 5-0 στο κατάμεστο “Τζουζέπε Μεάτσα” για την 1η αγωνιστική του ιταλικού πρωταθλήματος.

Η Ίντερ έδειξε από νωρίς τις διαθέσεις της, ανοίγοντας το σκορ στο 18ο λεπτό. Ο Μπαστόνι εκμεταλλεύτηκε την εκτέλεση κόρνερ του Μπαρέλα και με δυνατή κεφαλιά στο πρώτο δοκάρι έγραψε το 1-0.

Το 2-0 ήρθε στο 36′, με τον Τουράμ να διπλασιάζει τα τέρματα της ομάδας του. Η ομάδα του Κίβου μπήκε με την ίδια ορμή και στο δεύτερο ημίχρονο, με τον αρχηγό της, Λαουτάρο Μαρτίνες, να εκμεταλλεύεται αμυντική αδράνεια της Τορίνο και με προβολή στο 52′ να κάνει το 3-0.

Το πάρτι των «νερατζούρι» συνεχίστηκε στο 62ο λεπτό με τον Μάρκους Τουράμ να σημειώνει το δεύτερο προσωπικό του γκολ και τέταρτο της ομάδας του, πριν ο νεοεισελθών Αντζέ-Γιοάν Μπόνι προσθέσει το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ, διαμορφώνοντας το τελικό 5-0 στο 72′.

Η Ίντερ με αυτό τον τρόπο μπήκε με το δεξί στη νέα σεζόν, σε μια εκπληκτική εμφάνιση.

