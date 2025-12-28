Ιωαννίδης και Βαγιαννίδης ήταν βασικοί στην «τεσσάρα» της Σπόρτινγκ Λισαβόνας επί της Ρίο Άβε

Έχοντας για απόλυτο πρωταγωνιστή τον Λουίς Σουάρες, η Σπόρτινγκ Λισαβόνας πέτυχε ευρεία νίκη (4-0) επί της Ρίο Άβε, για το πρωτάθλημα Πορτογαλίας, στο τελευταίο της ματς για το 2025. Για τους γηπεδούχους, βασικοί ξεκίνησαν τόσο ο Φώτης Ιωαννίδης όσο και ο Γιώργος Βαγιαννίδης (ο δεύτερος αγωνίστηκε σε ολόκληρο το 90λεπτο).

Ο Λουίς Σουάρες έκανε τη διαφορά για την Σπόρτινγκ Λισαβόνας, πετυχαίνοντας χατ-τρικ (34’, 60’, 61’), ενώ ο Μάξι Αραούχο έκανε το 2-0 της ομάδας του Ρούι Μπόρζες στο 53’.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο αρχικό σχήμα της Ρίο Άβε του Σωτήρη Συλαϊδόπουλου βρέθηκαν οι Γιώργος Λιάβας, Ανδρέας Ντόι και Νικόλας Αθανασίου, ενώ αλλαγή πέρασε στο 46′ ο Μάριος Βρουσάι.

Με αυτή τη νίκη, η Σπόρτινγκ μείωσε τη διαφορά της από την πρωτοπόρο Πόρτο στους δύο βαθμούς, με τους «δράκους» να έχουν έναν αγώνα λιγότερο. Στο -5 από τους “αετούς” βρέθηκε η Μπενφίκα, μετά το 2-2 στην έδρα της Μπράγκα.