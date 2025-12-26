Ιωαννίδης: «Μου αρέσει να βλέπω τον Παυλίδη να σκοράρει»

Ο Φώτης Ιωαννίδης παραχώρησε συνέντευξη στο πορτογαλικό CNN και μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Βαγγέλη Παυλίδη που αγωνίζεται στην Μπενφίκα.

Μπορεί η Σπόρτινγκ Λισαβόνας να έχει αντιπαλότητα με την Μπενφίκα, αυτό όμως δε σημαίνει ότι η σχέση των Ιωαννίδη και ο Παυλίδη έχουν επηρεαστεί από αυτήν. Ο πρώην επιθετικός του Παναθηναϊκού μίλησε με πολύ ωραία λόγια για τον συμπαίκτη του στην Εθνική Ελλάδας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα λόγια του Ιωαννίδη για τον Παυλίδη και την Σπόρτινγκ Λισαβόνας

«Με τον Παυλίδη είμαστε αντίπαλοι μέσα στο γήπεδο, αλλά καλοί φίλοι εκτός γηπέδου. Μου αρέσει να τον βλέπω να σκοράρει, είναι ένας πολύ καλό παίκτης και χαίρομαι για αυτόν. Τον τίτλο διεκδικούν τρεις σπουδαίες ομάδες, όμως νιώθω ότι η Σπόρτινγκ είναι η πιο ολοκληρωμένη και παίζει το καλύτερο ποδόσφαιρο. Το να κάνουμε three-peat…

Όλοι νιώθουμε ότι είναι εφικτό αυτό! Με τον Σουάρες είμαστε διαφορετικοί τύποι επιθετικών, αλλά νιώθω άνετα παίζοντας δίπλα του κι αυτός παίζοντας δίπλα μου. Έχουμε καλή επικοινωνία και μπορούμε να λειτουργήσουμε αποτελεσματικά. Είναι απαραίτητο να υπάρχει ανταγωνισμός, να παλεύεις για κάθε θέση. Ξέρω τι μπορώ να προσφέρω και με τον χρόνο θα γίνομαι καλύτερος. Πρέπει να δώσω περισσότερα».