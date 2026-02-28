Ηρακλής: Υποδοχή ηρώων στη Θεσσαλονίκη μετά την άνοδο στη Super Leauge

Ο Ηρακλής γιορτάζει για την άνοδο στη Super League, μετά από 9 ολόκληρα χρόνια στις χαμηλότερες κατηγορίες και οι οπαδοί του έκαναν τη νύχτα μέρα στη Θεσσαλονίκη.

Εκατοντάδες οπαδοί του Ηρακλή υποδέχθηκαν την αποστολή της ομάδας από την Καρδίστα, όπου και “σφραγίστηκε” η άνοδος στη Super League, με τη νίκη με 1-0 στην έδρα της τοπικής Αναγέννησης.

Με πυρσούς και συνθήματα έτσι, οι φίλοι του “γηραιού” αποθέωσαν τους νέους… ήρωες της ομάδας, η οποίοι και κατάφεραν να την επαναφέρουν στην πρώτη κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Ο Ηρακλής εξασφάλισε και μαθηματικά την πρώτη θέση στα πλέι οφ της Super League 2.