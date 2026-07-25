Η εθνική πόλο ανδρών διεκδικεί κόντρα την Ιταλία την πρόκριση στον τελικό του World Cup, για δεύτερη διαδοχική χρονιά. Η γαλανόλευκη ξεπέρασε στον προημιτελικό το εμπόδιο του Μαυροβουνίου με 14-13.
Ιταλία – Ελλάδα live: Ο ημιτελικός της Εθνικής πόλο ανδρών στο World Cup
Δοκάρι για την Ελλάδα με τον Παπαναστασίου
με παίκτη παραπάνω η Ιταλία
Ο Τζωρτζάτος έδιωξε σε κόρνερ την μπάλα σε σουτ από της περιφέρεια
Το κέρδισε η Ιταλία με τον Αλισιάνι
Όλα έτοιμα για την έναρξη του αγώνα και το πρώτο σπριντ
Έπεσαν στην πισίνα οι διεθνείς του Θοδωρή Βλάχου
Η ώρα για τον ύμνο εις την Ελευθερία
Η ώρα των εθνικών ύμνων - Πρώτος θα ακουστεί της Ιταλίας
Η σειρά για την παρουσίαση της Εθνικής πόλο
Παρουσιάζονται οι παίκτες τους - Πρώτα, της Ιταλίας
Οι δυο ομάδες κάνουν την εμφάνισή τους
Έκαναν την εμφάνισή τους οι διαιτητές του αγώνα
Έχει ξεκινήσει το τελετουργικό, για την έναρξη της αναμέτρησης
Η αποστολή της Εθνικής: Τζωρτζάτος, Χαλυβόπουλος, Σκουμπάκης, Γκιουβετσής, Αργυρόπουλος, Παπαναστασίου, Πούρος, Καλογερόπουλος, Αλαφραγκής, Κάκαρης, Νικολαΐδης, Γαρδίκας, Ανδρεάδης, Σπάχιτς
Ο τελικός θα γίνει την Κυριακή 26.07.2026, στις 11:00 (ώρα Ελλάδας), ενώ νωρίτερα την ίδια ημέρα (07:30) οι ηττημένοι των ημιτελικών θα διεκδικήσουν το χάλκινο μετάλλιο.
Ελλάδα και Ιταλία συναντήθηκαν και στην προκριματική φάση της διοργάνωσης, που έγινε τον Απρίλιο στην Αλεξανδρούπολη, με τους «σετεμπέλο» να παίρνουν τη νίκη με 16-14. Στις αρχές του 2026, όμως, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα επιβλήθηκε δύο φορές των «σετεμπέλο» στο Ευρωπαϊκό του Βελιγραδίου, 15-13 στη Β΄ φάση και 12-5 στον «μικρό» τελικό
Οι ημιτελικοί της εθνικής ομάδας υδατοσφαίρισης των ανδρών στις κορυφαίες διοργανώσεις:
1997 Αθήνα, Παγκόσμιο Κύπελλο: Ουγγαρία 8-4
1999 Φλωρεντία, Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα: Κροατία 7-10
2003 Βαρκελώνη, Παγκόσμιο Πρωτάθλημα: Ουγγαρία 8-9 (6-6)
2004 Λόγκ Μπιτς, World League: Ουγγαρία 5-10
2004 Αθήνα, Ολυμπιακοί Αγώνες: Σερβία 3-7
2005 Μόντρεαλ, Παγκόσμιο Πρωτάθλημα: Ουγγαρία 6-7
2015 Καζάν, Παγκόσμιο Πρωτάθλημα: Κροατία 13-15 (10-10)
2016 Χοϊζού, World League: ΗΠΑ 16-17 (11-11)
2016 Βελιγράδι, Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα: Σερβία 7-13
2017 Βουδαπέστη, Παγκόσμιο Πρωτάθλημα: Ουγγαρία 5-7
2021 Τιφλίδα, World League: Μαυροβούνιο 4-8
2021 Τόκιο, Ολυμπιακοί Αγώνες: Ουγγαρία 9-6
2022 Βουδαπέστη, Παγκόσμιο Πρωτάθλημα: Ιταλία 10-11
2023 Φουκουόκα, Παγκόσμιο Πρωτάθλημα: Σερβία 13-7
2025 Μαυροβούνιο, World Cup: Ουγγαρία 18-14
2025 Σιγκαπούρη, Παγκόσμιο Πρωτάθλημα: Ισπανία 9-11 στα πέναλτι (κ.δ.7-7)
2026 Βελιγράδι, Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα: Ουγγαρία 12-15
Όπως αναφέραμε, η Ελλάδα θα εμφανιστεί για 18η φορά σε ημιτελικό μεγάλης διοργάνωσης. Μόλις τέσσερις από αυτές νίκησε και προκρίθηκε στον τελικό
Την Ιταλία, η «γαλανόλευκη» την έχει συναντήσει μία φορά σε ημιτελικό, το 2022 στο Παγκόσμιο της Βουδαπέστης, όπου γνώρισε την ήττα με 11-10
Η εθνική πόλο έχει μετάσχει 17 φορές σε ημιτελικούς μεγάλων διοργανώσεων (Ολυμπιακοί Αγώνες, Παγκόσμια και Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, World Cup, World League) και μόνο σε τέσσερις περιπτώσεις έχει καταφέρει να προκριθεί στον τελικό, το αξιοσημείωτο όμως είναι ότι μετράει 2/2 στο Παγκόσμιο Κύπελλο: το 1997 στην Αθήνα είχε νικήσει 8-4 την Ουγγαρία και πέρυσι στην Ποντγκόριτσα είχε επιβληθεί ξανά των Μαγυάρων με 18-14
Από τη μεριά τους, οι «σετεμπέλο» του Σάντρο Καμπάνια νίκησαν σχετικά εύκολα (18-12) τη Γεωργία και επιδιώκουν να προκριθούν στον τελικό της διοργάνωσης για έκτη φορά, στην επιστροφή τους στο θεσμό μετά το 2023 (πέρυσι η Ιταλία δεν μετείχε, λόγω της τιμωρίας που της επέβαλε η World Aquatics για τη συμπεριφορά της ομάδας στον αγώνα κατάταξης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2024 με την Ισπανία)
Η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου ξεπέρασε στον προημιτελικό το εμπόδιο του Μαυροβουνίου με 14-13, αν και «σπατάλησε» μία διάφορα πέντε τερμάτων που είχε εξασφαλίσει στη δεύτερη περίοδο
Η ελληνική ομάδα έχει ταξιδέψει στην Αυστραλία με κάποιες σημαντικές απουσίες (κάτι που ισχύει πάντως και για τις υπόλοιπες ομάδες της τελικής φάσης)
Η Εθνική πόλο ανδρών θα επιδιώξει να επαναλάβει την περσινή επιτυχία στην Ποντγκόριτσα, όταν επικράτησε στον ημιτελικό της Ουγγαρίας με 18-14 και έφτασε στην κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στο World Cup, χάνοντας στον τελικό από την Ισπανία
Το σκορ ήταν 12-12 μέχρι τα τελευταία λεπτά του τέταρτου οκταλέπτου, οι Μαγυάροι όμως έβαλαν το καθοριστικό γκολ για το 12-13 και πέρασαν στον μεγάλο τελικό
Η εθνική πόλο ανδρών διεκδικεί κόντρα την Ιταλία την πρόκριση στον τελικό του World Cup, για δεύτερη διαδοχική χρονιά
Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον ημιτελικό, Ιταλία - Ελλάδα, για το World Cup στο πόλο
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