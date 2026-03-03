Ιτούδης για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή: «Η έκρηξη που σκότωσε μία γυναίκα έγινε στα 700 μέτρα από το σπίτι μου»

Ο Δημήτρης Ιτούδης μίλησε στην εκπομπή «Αταίριαστοι» του ΣΚΑΙ για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, περιγράφοντας μία πολύ δραματική εμπειρία που έζησε στο Τελ Αβίβ, καθώς ένας πύραυλος χτύπησε ένα κτίριο στα 700 μέτρα από το σπίτι του.

Η αποστολή της Χάποελ Τελ Αβίβ, όπως ενημέρωσε ο Δημήτρης Ιτούδης έχει αποχωρήσει από το Ισραήλ μέσω Αιγύπτου και πλέον βρίσκεται στο «Ελ. Βενιζέλος» από όπου θα πετάξει για Σόφια με σκοπό να επιστρέψει στο μικρόκοσμο του μπάσκετ, όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο Έλληνας προπονητής.

Ο Ιτούδης τόνισε ότι δεν βλέπει κάποιον τρόπο η ομάδα του να επιστρέψει στο Ισραήλ με την υπάρχουσα κατάσταση και πλέον θα επιστρέψει στη Σόφια, εκεί όπου ξεκίνησε τη φετινή της προσπάθεια στη Euroleague.

Χρειάστηκε να αφήσει το διαμέρισμά του στο Τελ Αβίβ, ο προπονητής της Χάποελ, καθώς ένας πύραυλος πέρασε από τις αναχαιτίσεις και χτύπησε ένα κτίριο που βρισκόταν πολύ κοντά στο σπίτι του. Ο Ιτούδης τόνισε ότι χρειάστηκε να κοιμηθεί σε ένα ξενοδοχείο για να μείνει σε πιο ασφαλή περιοχή, μέχρι να καταφέρει να φύγει από τη χώρα, μαζί με την υπόλοιπη αποστολή.

Όσα δήλωσε ο Έλληνας προπονητής

«Ταξιδεύουμε για τη Σόφια, όπου εκεί ξεκίνησε η μπασκετική σεζόν για εμάς και ουσιαστικά εκεί θα συνεχίσει. Δεν βλέπω πως μπορούν να επιστρέψουν οι αγώνες στο Ισραήλ.

Το ότι καταφέραμε να βγούμε από το Τελ Αβίβ είναι αποτέλεσμα τεράστιας προσπάθειας από την ομάδα. Είμαστε σε συνεχή επικοινωνία με το προξενείο μας στο Τελ Αβίβ και κατορθώσαμε με μία πολύ καλά οργανωμένη επιχείρηση να φύγουμε για να συνεχίσουμε στον δικό μας τον… μικρόκοσμο του μπάσκετ την δραστηριότητα μας».

Για την κατάσταση στο Ισραήλ: «Δυστυχώς είχα μία πολύ δυσάρεστη εμπειρία καθώς το διαμέρισμά μου βρίσκεται στο κέντρο του Τελ Αβίβ και η ελληνική πρεσβεία είναι κοντά μαζί με δημόσιες υπηρεσίες. Μία πολύ ισχυρή έκρηξη που έγινε και δυστυχώς έχασε τη ζωή της μία γυναίκα συνέβη στα 700 μέτρα από το διαμέρισμα.

Ήταν πολύ έντονος ο θόρυβος. Να μην ζήσει κανείς αυτή την αίσθηση. Έπρεπε να φύγω να διανυκτερεύσω σε ξενοδοχείο. Να υπάρξει ειρήνη και αγάπη και να διδάξουμε τις νέες γενιές».