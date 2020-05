Ο Μάικλ Τζόρνταν και ο σκηνοθέτης του ντοκιμαντέρ “The Last Dance”, έχουν ήδη κατηγορηθεί ότι… απέκρυψαν την αλήθεια σε ορισμένα περιστατικά και ένα ηχητικό ντοκουμέντο επιβεβαιώνει έναν από τους σχετικούς ισχυρισμούς.

Πιο συγκεκριμένα, ο Τζόρνταν είπε στο ντοκιμαντέρ ότι δεν είχε ο ίδιος άμεση σχέση με το “κόψιμο” του μισητού αντιπάλου του, Αζάια Τόμας, από την Dream Team, αλλά σε μία παλιά του συνομιλία που δημοσίευσε ο δημοσιογράφος Τζακ Μακ Κάλουμ του «Sports Illustrated», ακούγεται το αντίθετο.

“Ο Ροντ Θορν με πήρε τηλέφωνο και του είπα: Δεν πρόκειται να παίξω αν ο Αζάια Τόμας είναι στην ομάδα. Ο Θορν με διαβεβαίωσε ότι δεν θα είναι γιατί ούτε ο Τσακ Ντέιλι τον ήθελε. Οπότε δεν θα ήταν στην ομάδα», ακούγεται να λέει ο Τζόρνταν, διαψεύδοντας τον εαυτό του από το ντοκιμαντέρ.

Here’s audio of Michael Jordan admitting he told Rod Thorn he wouldn’t play on the Dream Team if Isiah Thomas was involved 😳 @SONTHoops pic.twitter.com/3xClbFH4bF

"I won't play if Isiah Thomas is on the team."



Michael Jordan is heard saying that to Rod Thorn, who was on the USA Basketball selection for the Dream Team, in an old interview that was recently aired on a podcast. https://t.co/RoUEmhDCn3