Αθλητικά

Καλαμάτα – Ηρακλής: Η απονομή του τροπαίου και οι έξαλλοι πανηγυρισμοί στον τελικό του Super Cup της Super League 2

Η Καλαμάτα πανηγυρίζει ξανά σε μία φοβερή σεζόν για την ομάδα της πόλης
Οι παίκτες της Καλαμάτας
Οι παίκτες της Καλαμάτας πανηγυρίζουν με το τρόπαιο του Super Cup (ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΙΡΝΤΑΧΑΣ / EUROKINISSI)

Η Καλαμάτα επικράτησε με 1-0 του Ηρακλή στο Super Cup της Super League 2 και πανηγύρισε την κατάκτηση του τίτλου στη δεύτερη διοργάνωση του θεσμού, μέσα σε αποθέωση από τους οπαδούς της.

Χιλιάδες οπαδοί της Καλαμάτας ταξίδεψαν στην Αθήνα για να στηρίξουν την ομάδα τους στο παιχνίδι με τον Ηρακλή για το Super Cup της Super League 2 και την είδαν να σηκώνει το τρόπαιο στο ΟΑΚΑ, όντας πλέον υπερπρωταθλήτρια της δεύτερης κατηγορίας του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Ο αρχηγός της Καλαμάτας, Γιώργος Παμλίδης και ο μεγαλομέτοχος και πρόεδρος της ΠΑΕ, Γιώργος Πρασσάς έδωσαν το… σύνθημα με την κούπα στο Super Cup και ολοκλήρωσαν με νέο “πάρτι” τη σεζόν, μετά την άνοδό τους στη Super League 1.

Το χειροκρότημα κέρδισαν όμως και οι παίκτες του Ηρακλή από τους οπαδούς της δικής τους ομάδας, αφού παρά την ήττα, όλοι μαζί ετοιμάζονται πλέον για τη δική τους επιστροφή στη Super League.

Καλαμάτα και Ηρακλής κατέκτησαν τα δύο “εισιτήρια” της Super League 2 για την άνοδο στην πρώτη κατηγορία.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
114
77
73
54
52
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo