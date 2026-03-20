Αθλητικά

Κάλιαρι – Νάπολι 0-1: Πέρασαν από τη Σαρδηνία και ανέβηκαν δεύτερη της Serie A οι «παρτενοπέι»

Ο ΜακΤόμινεϊ «καθάρισε» για τους Ναπολιτάνους
Οι παίκτες της Νάπολι στη Σαρδηνία/ REUTERS/Ciro De Luca

Η Νάπολι κέρδισε 1-0 στην έδρα της Κάλιαρι και ανέβηκε στη δεύτερη θέση της Serie Α δημιουργώντας ένα νικηφόρο σερί τεσσάρων αγώνων, μετά την 30η αγωνιστική του ιταλικού πρωταθλήματος.

Ο ΜακΤόμινεϊ έκρινε την αναμέτρηση με γκολ που πέτυχε στο 2ο λεπτό και χάρισε τη νίκη στη Νάπολι κόντρα στην Κάλιαρι. Ο Σκωτσέζος εκμεταλλεύτηκε μία ταραχή στην άμυνα των γηπεδούχων και έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα.

Η ομάδα του Αντόνιο Κόντε έφτασε τους 62 βαθμούς και είναι στο -6 από την Ίντερ, η οποία έχει να αντιμετωπίσει την Φιορεντίνα εκτός έδρας. Η Κάλιαρη είναι στην 15η θέση της βαθμολογίας της Serie A με 30 βαθμούς.

