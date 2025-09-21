Καμπελά: Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν έδωσε πέναλτι, είμαι 100% σίγουρος ότι ήταν

Ο Ρέμι Καμπελά εμφανίστηκε απορημένος για το γεγονός ότι αντί ο διαιτητής να καταλογίσει πέναλτι στο 35′ υπέρ του Ολυμπιακού, έδωσε κίτρινη κάρτα για θέατρο.

Μετά το τέλος του ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, ο Ρεμί Καμπελά τόνισε ότι ανατράπηκε μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού, εκφράζοντας τη σιγουριά του για το πέναλτι που ο διαιτητής θεώρησε “θέατρο”.

“Δεν μπορώ να καταλάβω καθόλου γιατί ο διαιτητής δεν έδωσε το πέναλτι. Ξαναείδα μετά τα videos στα αποδυτήρια και είμαι 100% σίγουρος ότι ήταν πέναλτι. Δέχθηκα χτύπημα από τον παίκτη και έπεσα μέσα στην μεγάλη περιοχή και έπρεπε να δοθεί. Αντί γι’ αυτό, δέχθηκα κίτρινη κάρτα. Δεν μπορώ να καταλάβω καθόλου το γιατί.

Επίσης, στην επόμενη φάση, που εκτελεί ο παίκτης του Παναθηναϊκού το φάουλ, θεωρώ πως έχω κάθε δικαίωμα βάσει κανονισμών να πάρω την μπάλα και να συνεχίσω να τρέχω για να σκοράρω. Χωρίς να καταλάβω το λόγο, ο διαιτητής σταμάτησε τη φάση. Θεωρώ πως σε ένα υψηλού επιπέδου παιχνίδι, σε ένα ντέρμπι, όλοι πρέπει να έχουν το υψηλότερο επίπεδο απόδοσης”, τόνισε ο Γάλλος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού.